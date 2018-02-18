Tesla, Verdiği Sözleri Tutamazsa Bu Yılı Kötü Geçirebilir

Geçmişte verdiği bazı sözleri tutamayan ve araç teslimatlarını zamanında yapamayan Tesla'nın, bu duruma artık dur demesi gerekiyor.

Tesla, 2017 yılında tanıttığı Semi Truck, elektrikli süper-spor araba Roadster ve Model 3'ün üretimi hakkında verdiği sözleri yerine getiremezse, tüketicinin ve yatırımcının güveni ciddi şekilde kırılabilir. Şirketin geçmişte verdiği sözleri zamanında yerine getirememesi, gelecek hakkında endişe uyandırıyor. İnsanlığın fosil yakıt çağından çıkışını hızlandırma ve Amerika'nın en büyük otomobil üreticisi olma hedefleri ile dikkat çeken Tesla'nın, 2018 yılında bazı şeyleri değiştirmesi gerekiyor.

2017 yılında 100.000 adet araç teslim eden Tesla, Ford ve Fiat-Chrysler gibi rakiplerini geçerek pazar payını 55 milyar dolara yükseltti. Onlardan çok daha az sayıda otomobil satarak bu değerlere ulaşması gerçekten takdire şayan. Ancak Tesla, bu hızlı yükselişine rağmen Model 3 üretimini hızlandırmak için uğraşırken 2 milyar dolar para kaybetti. Bununla birlikte, 400.000'den fazla ön sipariş alan Tesla Model 3, 2018'in sonuna kadar tam üretim kapasitesi hedefine ulaşamayacak.

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde, ön sipariş alınan Semi tırları teslim etmesi ve Roadster modelinin seri üretimine başlaması gereken Tesla'nın, ayrıca Model Y adlı SUV (veya pick-up) aracı tanıtması bekleniyor. Tüm bu araçları zamanında teslim etmesi gereken Tesla'nın işi gerçekten zor görünüyor.

2019 yılı itibariyle ülkemizde de satışa başlaması beklenen Tesla'nın üretim hattını hızlandırmasını umuyoruz. Model 3 üretim hattını istenen kapasiteye yükseltemediği takdirde, araçların ülkemize gelişi de gecikebilir.