Türkiye’nin İlk ve Tek Üstün Zekalılar Lisesi Olan TEVİTÖL, Küresel Robot Yarışlarında Ülkemizi Gururla Temsil Ediyor

TEVİTÖL, ülkemizde üstün yetenekli ve üstün zekalı lise öğrencilerine eğitim veren tek kurum olarak dikkat çekerken, IMC kulüp takımlarıyla ülkemizi Amerika’da düzenlenen robotik yarışmalarında gururla temsil ediyor.

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL), ülkemizde üstün yetenekli ve üstün zekalı lise öğrencilerine eğitim veren tek kurum. Bütün öğrencileri yatılı ve burslu okuyor ve öğrencileri Türkiye'nin dört bir yanından geliyor.

Sanat, teknoloji ve sosyal etkinliklere en az akademik başarı kadar önem veren okulun en köklü kulüplerinden biri de mekatronik kulübü. Etkinliğin üyeleri “İnanç Mekatronik Kulübü” adı altında FIRST Vakfı tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası robotik yarışmalarına, FLL ve FRC’ye, katılıyor.

Geçen yıl Chicago Midwest Bölgesel yarışmasında Takım Ruhu ödülünü alarak okulunu ve ülkesini uluslararası platformda temsil eden IMC, bu yıl Off-Season yarışmasıyla sezonu açarak bu yarışmadan İlham Verici Mühendislik ve İş Güvenliği Animasyonu ödüllerini alarak ayrıldı.

Kulüp üyeleri öncelikle iki yıl süresince FIRST Lego League’e (FLL) katılıyor, bu yarışma kapsamında verilen görevleri yapabilen legodan robotlar tasarlıyorlar. Ardından yine aynı vakfın düzenlediği FIRST Robotics Competition (FRC) isimli yarışmaya katılıyorlar. Robotlarının tasarımından kurulumuna kadar her işini kendisi üstlenen üyeler, maddi destek için ihtiyaç duydukları sponsorlukları dahi kendisi ayarlıyor.

FIRST Vakfı’nın ve aynı şekilde İnanç Mekatronik Kulübü’nün amacı gençler arasında teknoloji ve mühendisliği yayarken aynı zamanda takım ruhunun ve bir bütün olarak hareket etmenin önemini göstermek. Bir başka önemli amaç ise gençlere hiçbir şeyin imkansız olmadığını ispatlamak.

İsteyen herkesin bir takım oluşturup bu yarışmalara katılması mümkün. Bunun için tek ihtiyaç ise arkalarından duracak ve onları maddi/manevi olarak destekleyecek insanlar. Tıpkı İnanç Mekatronik Kulübü’nün ihtiyaç duyduğu gibi. Bu sene yarışmaya Kanada’da katılacak olan takımın hem robotlarını tamamlamak hem de yarışmaya ulaşım ve konaklama gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için desteğe ihtiyacı var.