Efsane oyunlardan birisi olan The Witcher'ın filmi Doğu Avrupa'da çekilecek ve Netflix'e göre dizi yalnızca 8 bölüm olacak.

Gösterinin yazarı ve yönetmeni yapımcı Lauren S. Hissrich'e göre, Doğu Avrupa dışındaki diziyi çekmek işten bile değil. Dizinin yalnızca 8 bölümden oluşması size biraz üzücü gelebilir, ancak dizinin dolu dolu geçeceğinden ve her bölümünün kaliteli olacağından emin olabilirsiniz.

Düşününce, bir şirketin ilk sezon için 8-10 bölüm arasında bölüm çekmek istemesi, alışılmadık bir durum değil. Eğer ilk sezon onaydan geçerse dizinin, 10 ya da daha fazla bölüm olması da yüksek bir ihtimal. Tabi, üretim maliyetlerine bağlı olarak her yeni sezonun 8 bölümden oluşma ihtimali de yok değil.

Hissrich pilot bölümün, 2020'de seyirciyle buluşabileceğini söyledi. Pilot bölümü dışındaki bölümler henüz yazılmadı ama emin olabilirsiniz ki hepsinin kurgusunu, şimdiden düşünmeye başladılar. Hissrich bu konuyla alakalı 20 Nisan'da bir dizi tweet de attı.

"8 bölüm. Evet, biliyorum, biliyorum, sizin için yeterli görünmeyebilir ancak yaratıcılık konusunda bu doğru bir karar olacak. Bölümler sezonun ortasında duraksamadan dolu dolu, bol aksiyonlu, karakter ve hikaye bakımından zengin olabilir. Kulağa güzel geliyor, sizce de öyle değil mi?"

"Senaryonun rötuşa ihtiyacı var. Bunları söylemek için bir adım daha geri çekildim: bu metinlerin daha çok yazıya ihtiyacı var. Pilotu bitirdim ama cast seçimi yaparken rötuş yapmamız şart. Kafam içi dışında, diğer 7 bölümü henüz yazmadım. Ve tahmin edin ne oldu? Yakında yeni yazarlar, bana katılacak!

"Doğu Avrupa'da çekim yapabiliriz. Evet! Bu gösteri başka bir yerde olamazdı. Ayrıca, sadece Slav Eye-Candy (TV dizisi) ile 10 gün geçirdim. Yakında, geri dönmem gerek."

Gelişmeleri Hissrich'in twitter adresınden takip edebilirsiniz. Umuyoruz, 'The Witcher' dizisi de oyunu kadar güzel olur ve bizleri hayal kırıklığına uğratmaz.