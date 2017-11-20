The Witcher serisi ile adını oyun dünyasına altın harflerle kazımayı başaran CD Project RED, yeni oyunları Cyberpunk 2077'nin EA oyunları gibi para tuzağı olmayacağını açıkladı.

EA’nın çıkardığı son AAA oyun olan Star Wars: Battlefront II’de şirketlerin ne kadar “açgözlü” olabileceğini görmüştük. Oyunun fragmanlarında ve tüm reklam kampanyalarında yer alan kahramanları paralı bir şekilde satmaya kalkan şirket, oyuncuların büyük tepkisini alınca ne olduğunu şaşırmıştı.

Kısa süre önce The Witcher serisinin geliştirici ve yayıncısı CD Project RED de böyle bir soru ile gündeme gelmişti. Herkesin büyük bir merakla beklediği oyun olan Cyberpunk 2077’de oyun içi satın alma sisteminin olacağını söyleyen firma, olası bir EA politikası ile karşımıza çıkar mı diye düşündürdü, ancak şirket dün o kadar güzel bir açıklama yaptı ki kafamızdaki sorular da cevabını bulmuş oldu.

Polonyalı oyun stüdyosunun CEO’su Adam Kicinski, geçen haftanın başlarında verdiği bir röportajda, “Cyberpunk ile ilgili belirli bir çevrimiçi öğe olacak” demişti.

Çevrimiçi öğenin, günümüz oyun sektörü için olmazsa olmaz durumunda yer almaya başladığını belirten Kicinski, “online” sisteminin gerekli olduğunu söylemişti. Dünyanın en geniş ve en başarılı çevrimdışı RPG oyunları arasında yer alan The Witcher serisine imza atan bir firmadan bunları duymak üzücü olmuştu, ancak CD Project RED’in resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ile rahat bir nefes aldık.

Şirket, Cyberpunk 2077’de yer alacak çevrimiçi özelliğinin oyunu etkilemeyeceğini, açgözlülüğü başkalarına bıraktıklarını belirtti. Burada “açgözlü” kelimesi açık bir şekilde EA’nın Battlefront II için yaptığı fiyat politikasına bir gönderme olarak gösterilebilir.

Pretty Good Gaming’in attığı tweet’e cevap olarak paylaşılan yazı şu şekilde:

“@PrettyBadTweets endişelenme. CP2077’yi düşünürken TW3’ten daha azını düşünmeyin - tek kişilik büyük oyuncu, açık dünya, hikaye yönlendirmeli RPG. Hiçbir saçmalık yok, sadece dürüst Wild Hunt gibi olacak. Açgözlülükleri başkalarına bırakıyoruz.”

Bu açıklamaların ardından EA cephesinden bir cevap gelir mi bilmiyoruz, ancak tüm oyun şirketlerinin bu konuda CD Project RED gibi düşünmesini öneririm. Sonuçta bu oyunu oynamak için zaten belirli bir fiyat ödüyoruz, bunun üzerine bir de oyun içerisinde para ile bir şeyler satın alma zorunluluğundan kaçınılmalı. Oyun içerisinde satılacak eşyalar daha çok kozmetik amaçlı olursa, biz oyuncular daha çok mutlu olacağız.