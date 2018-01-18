Tim Cook’tan Eski iPhone’larla İlgili Açıklama

Tim Cook, eski iPhone’lara çok yakında bir takım özellikler geleceği ve bu özelliklerle batarya dolayısıyla işlemci hızını düşürüp artırmamıza imkan verileceğini açıkladı.

Bu sıralar çok yoğun bir dönemde olan Apple’ın CEO’su Tim Cook, Nevada’da Rebecca Jarvis ile kısa ama çok etkili bir röportaj yaptı. Eskiyen iPhone’ların bataryalarında yaşadığı sıkıntılara değinen ünlü CEO, iOS 10.2.1’de bu olay ilk kez piyasaya çıktığında neler olup bittiğinin açıklandığı, ancak tartışmalar çıktığında şirket olarak daha net olamadıklarını belirtti.

Cook, bu olayın arkasında kapanma sorununun olduğunu açıkladı. Dengesiz güç dağıtımı yapan bataryaların sistemi sıkıştırdığı, bunun da cihazlarda ani güç kayıplarına yol açabileceğini söyleyen Tim Cook, konuyla ilgili yaptığı açıklamada;

“Yaklaşık bir yıl önce bu işlemin temelde ne yaptığına dair bazı kodlar yayımladık… Tüm piller zaman içerisinde yaşlanıyor ve belirli bir noktada sağlıksız hale geliyorlar. Sağlıksız bir pilin ise beklenmedik bir şekilde yeniden başlatma olasılığı var.

Acil arama yapıyor olabilirsiniz, sevdiğiniz birine uzunca bir mesaj yazmış olabilirsiniz ya da kameranızla anlık bir şeyi yakalıyor olabilirsiniz. Böyle zamanlarda telefonun aniden kapanması kullanıcı deneyimine zarar verirdi. Biz her zaman kullanıcı deneyimine odaklanıyoruz. Bu yüzden yaptığımız herhangi bir kararın merkezinde kullanıcı bulunuyor. Kullanıcı deneyimini artırmak için performanstan kısmanın daha iyi olacağını düşündük.

Bu olayı uzun bir süre önce açıklamıştık, ancak pek çok insanın dikkatini çektiğini düşünmüyorum. Belki daha net olmalıydık. Bizim başka bir motivasyonla hareket ettiğimizi düşünen herkesten özür dileriz. Motivasyonumuz her zaman kullanıcıdır. Kullanıcı her şeyin merkezinde.” dedi.

Apple, kısa süre önce iPhone 6, 6S, 6 Plus, 7, 7 Plus ve SE’de yaşanan pil düşüşleri için pil fiyatlarını 29 dolara düşürmüştü. Cook, bunların dışında önümüzdeki ay gelecek geliştirici güncellemesi ile birlikte, pillerin sağlıklı durumunu daha net görmeniz için bir takım özellikler getireceğini açıkladı.

Cook, “Beklenmedik bir şekilde telefonun kapanmaması için kişiye performansı bir miktar azalttığımızı açıklayacağız. Kişi bunu istemiyorsa özelliklerden kapatabilir, ancak bunu önermiyoruz çünkü iPhone’ların onlar için gerçekten önemli olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Tim Cook’un açıklamaları bu şekilde. Peki, sizce ünlü CEO’nun yaptığı açıklamalar tatmin edici olmuş mu? Özellikle yakında gelecek güncelleştirme kullanıcılar için güzel seçenek oluşturacak gibi duruyor.