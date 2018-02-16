Ünlü çöpçatanlık uygulaması olan Tinder’a yeni bir özellik geliyor. Mevcut durumda kullanıcılara eş adaylarını sağa ve sola kaydırarak eşleşme imkanı sunan Tinder uygulaması, biriyle eş olunduğunda sohbeti her iki tarafında başlatmasına izin veriyordu. Güncelleme ile birlikte sohbeti artık sadece kadınlar başlatabilecek.

Tinder, şu an yeni özelliğin üzerinde çalışıyor. Güncelleme, hakaret içeren yorumlarda bulunulması ve kadın kullanıcıların sohbet uygulamasını erkeklere nazaran daha az kullanması nedeniyle geliştirildi. Kadın kullanıcılar, bu bağlamda ilk mesajın kimin atacağını seçebilecek. Eğer isterlerse ilk mesajın erkeklerden gelmesini engelleyebilecek olan kadın kullanıcıların uygulamaya bu özellikle birlikte daha çok rağbet etmesi bekleniyor.

Yeni isteğe bağlı mesaj alma özelliğini geliştiren Tinder, diğer arkadaşlık uygulaması olan Bumble ile kıyaslanmasına sabep oldu. Bumble uygulaması, kadınları 24 saat içerisinde sohbete başlatmaya zorluyor, bu 24 saatlik limiti sadece erkekler uzatabiliyor.

Tinder’ın sahibi, firma Match Group’un yöneticisi Mandy Ginsberg, “Kadınlar konuşmayı başlatmak için üzerlerinde baskı hissetmek istemiyorlar, ancak konuşmak istiyorlarsa sohbete girmeyi arzuluyorlar. İnsanlara bir seçenek vermekle, ne yapacaklarını söylemek arasında çok fark var. Her zaman kadınların ne istediğini dinlemeli ve ihtiyaçlara göre hareket etmeliyiz. Bu sadece Tinder için değil, tüm dünya için geçerli.” sözleriyle yeni özelliğin, isteğe bağlı olacak şekilde ayarlanabileceğini belirtiyor.

Dünya çapında 50 milyon kişi tarafından aktif olarak kullanılan uygulama, şimdiden kullanıcılar arasında merak uyandırmış durumda. Kadın kullanıcılar ise güncellemenin faydalı olacağını ve bu şekilde uygulamayı daha sık kullanabileceklerini düşünüyorlar.