Tinder kullanıcıları arasında yapılan bir araştırmaya göre, insanların genelde GIF mesajlarına daha rahat geri dönüş yapabildiği görüldü.

Dünyanın en ünlü çöpçatanlık uygulaması Tinder, bazı kişiler için yaşam felsefesi haline gelmiş durumda. Karşı cinsel görüşe sahip insanları bulduğunuz uygulama, son yılların en çok aranan uygulamalarından birisi. Uygulamanın nasıl bir ortama sahip olduğu hala bazı noktalarda tartışma konusu olsa da, teknik açıdan muhteşem bir analiz aracı olarak karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz gün Reddit kullanıcısı chaios24, Tinder’da gönderilen mesajlara neye göre cevap verildiğini araştırdı. Toplamda 59 farklı veriden elde edilen bilgilere göre, konuşmaya GIF paylaşarak giren kişilerin genelde daha çok yanıt aldığı anlaşıldı. Chaios24, 180 günde elde ettiği verilerle ilgili bazı açıklamalar yaptı.

Elde edilen verilere göre GIF göndermenin randevu elde etme ihtimalini artırdığı gözlemleniyor. Chaios24, Tinder üzerinden 15 kişiye GIF gönderdi, bunlardan üçü yanıt almazken, dokuzu randevuya gidemeden konuşmayı sonlandırdı. Kalan üç kişi ise Chaios24’e bir randevu vermeyi tercih etti. Bunun dışında Chaios24’ün normal mesaj gönderdiği 16 kişiden ikisi geri dönmezken on ikisi randevuyu kapamadan konuşmaya son verdi. Kalan iki kişi ise randevulaşmayı kabul etti.

BuzzFeed’in bulgularına göre, Tinder’ın gönderildiğinde en çok dönüş alan GIF’i ünlü şovmen Jimmy Falcon’un “Haaaaaay” GIF’i oldu.

Bu arada bu verilerin kişisel bir sonuca hizmet ettiğini hatırlatalım. Bu oranlar kişiden kişiye farklılık gösterebilir, ancak istatistiksel verilere göre GIF’le konuşmaya girdiğiniz zaman daha iyi izlenim bırakıyorsunuz. Burada kendini denek olarak kullanan Chaios24, 20’li yaşlarının sonunda bir birey.

Peki, sizler Tinder kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız bundan sonra GIF’li mesajlara biraz daha sıcak bakmaya hazır mısınız? Yorumlarınızı bekliyorum.