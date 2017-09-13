Reddit'in belirli gruplara nefret kusan subredditleri, geçtiğimiz günlerden gerçekleşen banlamalarla kapatılmış ve sayfa adminleri büyük tepkilerle karşılaşmıştı.

Kilolu veya farklı ırklardan insanlara nefretlerin birleştiği subredditler sayfa yönetimi tarafından kapatılmasının ardından Reddit, özgür düşünceyi engellediği ve sansür uyguladığı gerekçesiyle topa tutulmuştu. Gürcistan Teknoloji Enstitüsü'nün araştırmasına göre ise durum oldukça olumlu.

Araştırmaya göre, banlamaların ardından sayfada yer alan toksik içeriklerde ciddi anlamda düşüş yaşandı ve içeriklerin kalitesi yükseldi. Enstitüden bir ekip, engellenen subredditlerde yer alan kullanıcıların bazılarını direkt olarak takip etti ve çoğunun Reddit'i terk ettiğini gördü. Reddit'ten ayrılmayanların ise başka subredditlere giderek benzer paylaşımlara devam ettiğini ancak bunu yapma sıklıklarının %80 ile 90 arasında azaldığını ortaya çıkardı. Sonuç olarak bu subredditlere giden eski toksik kullanıcılar, toksisitelerini yanlarında taşımadılar ve gittikleri grubun ortalamasına uyum sağladılar.

Araştırmacılardan son olarak bir uyarı daha geldi. Son yasaklama her ne kadar Reddit sularını temizlemiş olsa da, toksik kullanıcılar başka platformlara giderek aynı nefret konuşmaları ve ırkçı söylemlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Voat ve Gab gibi sosyal ağlarda yasaklanan subredditlerin aynıları araştırma sırasında ortaya çıkarıldı ve Reddit'ten ayrılan kullanıcılar bu platformlarda görüldü.