Tom DeLonge "Dünyayı Değiştirecek" Bilgileri Açıklayacak

Şu aralar müzisyenler, uzayla ilgili komplo teorilerine oldukça ilgi göstermeye başladı. Blink 182'nin eski gitaristi Tom DeLonge'nin başlıktaki açıklamasını okuduğunuzda, muhtemelen yine bir B.O.B. vakası diyeceksiniz. Ancak bu sefer işler oldukça ilginçleşmiş gözüküyor. Çünkü DeLonge şu an "Come To The Stars" isimli bir bilim ve sanat akademisi kurdu ve işleri de ciddileştirmek peşinde gibi duruyor. İLGİLİ HABER Astronotlardan 'Düz Dünya'cı Rapçi B.o.B.'a Cevaplar Öncelikle DeLonge neleri açıklayacağını ve kurduğu akademisinin ne temellerle kurulduğuna dair açıklamalarıyla, daha önceki sanatçı-komplo teoristi vakalarından uzak olduğunu düşündüğümüzü söyleyelim. Çünkü DeLonge bir çok eski CIA,NSA ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir çok gizli işlerinin yürütüldüğü departmanlardan bir çok eski önemli kademe çalışanını yanına toplamış durumda ve canlı yayından anladığımız kadarıyla yapacakları açıklamanın 1947-1970 aralarında yaşanan ve açıklanmayan UFO olaylarıyla oldukça yakından ilgisi var. "DeLonge'nin kurduğu akademi ve açıklayacağı bilgilerle ilgili eski bir çok devlet çalışanıyla birlikte bilgi verdiği konferansın tamamı" Bilim, sanat ve eğlence sektörünün ileri gelenleriyle, halka açıklanması kolay olmayan gizli bilgileri açıklayacaklarını da belirten DeLonge, Dünya'nın teknolojisinin ilerisinde bir uzay gemisi ve enerji kaynağı tasarımı üzerinde de çalıştıklarını belirtti. Yani açıkçası biz bu kadar üzerinde ciddiyet barındıran bir açıklama beklememiştik, ki Amerikan halkı da beklememişti. Fakat dün yaptıkları canlı yayında, çıkan şahıslar DeLonge'nin açıklamalarının fazla safsata olmadığı yönünde gibi duruyor. ( ) "DeLonge'nin 3 gün önce Instagram'a attığı ve Huffington Post'a yaptığı açıklamanın tamamı" Bakalım ilerleyen zamanlar ve DeLonge'nin ve ekibinin Dünya'ya armağan edeceği "Dünya Dışı" ve "Dünya Teknolojisinin Ötesinde" bilgiler neler olacak. Bu arada tüm bu "kendisinin ilgisinin olmadığı bir konuyla neden gündeme gelmeye çalışıyormuş gibi görünme" meselelerinin de farkında bir sanatçı. Ama açıklamasına göre, her zaman Dünya'ya farklı şeyler vermek için orada olmak istediğini de belirtmiş durumda. Siz ne düşünüyorsunuz? DeLonge'nin açıklamaları gerçekten de dünyayı değiştirecek mi, yoksa bir B.O.B. vakasıyla daha mı karşı karşıyayız?

