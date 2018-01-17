Chrome web mağazası yine virüslü uzantılarla gündeme geldi. Bu kez de toplamda 500 binin üzerinde indirilmeye sahip olan 4 farklı uzantının reklam bağlantılarını ziyaret eden bir virüs taşıdığı tespit edildi.

Bir güvenlik şirketi olan ICEBRG’deki araştırmacılar, bir müşterilerinin iş istasyonunda gelen giden ağ trafiğinin şüpheli bir şekilde artış gösterdiğini fark ettiler. Yapılan incelemeler sonucunda bu artışın, bir Chrome web uzantısı aracılığı ile bilgisayara bulan bir virüsün web sitelerindeki reklamları ziyaret etmesinden kaynaklandığı anlaşıldı.

Olayın peşini bırakmayan ICEBRG, Chrome Web Mağazası’nda benzer işlemleri gerçekleştiren Nyoogle, Stickies ve Lite Bookmarks adında 3 tane daha virüslü uzantı keşfetti. ICEBRG’e göre bu uzantılar yalnızca tıklama sayısına bağlı gelir elde edenlerin kullandığı bir tür dolandırıcılık virüsü.

Şu an için ciddi bir tehdit olmasa da ICEBRG, bu uzantıların kullanıcıların verilerini çalmak için de kullanılabileceği konusunda uyardı. ICEBRG uzantılarla ilgili bulgularını Google’a iletti ve Google, virüslü olduğu tespit edilen dört uzantıyı mağazadan hemen kaldırdı. ICEBRG’in açıklamasına göre uzantılar toplamda 500 bine yakın indirilmeye sahipti.

Google Chrome, şu an için bilinen en güvenli tarayıcılardan biri olarak kabul ediliyor. Fakat Chrome’un geniş kullanıcı kitlesi dolandırıcılık ve casusluk yapmak isteyen kişilerin doğrudan Chrome’u hedef almasına neden oluyor. Bu noktada Google düzenli olarak yeni güvenlik önlemleri geliştirirken, güvenlik şirketlerinden de yardım alıyor.