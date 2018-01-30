Android tutkunları burada mı? Kısa süreliğine ücretsiz olan 5 Android oyun ve uygulamayı sizler için listeledik.

Fırsat buldukça siz takipçilerimize Android, iOS veya PC üzerinde kısa süreliğine ücretsiz olan oyunları ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu konuda bizlere iletmiş olduğunuz olumlu yorumlardan dolayı bu tarz içerikleri daha çok irdelemeye başladık. Bugün sizlere Android üzerinde kısa süreliğine ücretsiz olan 5 oyun ve uygulama sunacağız. Bu uygulamalardan bazıları, şu an ihtiyacınız olmasa bile ileride iş hayatına atıldığınızda ihtiyaç duyabileceğiniz uygulamalar. Bu yüzden sizlere önerim, en azından ilk iki uygulamayı yüklemeniz yönündedir. İşte toplam fiyatı 50 TL olan 5 ücretsiz Android oyun ve uygulama:

JPEG Optimizer PRO with PDF support

Normal Fiyatı: 7,69 TL - İndirinli Fiyatı: Ücretsiz

PDF desteği de bulunan JPEG görsel düzenleyici, fotoğraflarınız telefonunuzda fazlasıyla şişmeye kalktığında optimize edilmesini sağlar. Örneğin 4K fotorğafları arka arkaya çektiniz ve bunun sonucunda telefonunuzun depolama alanı doldu. Sonuçta bu fotoğraflar değerli olabiliyor, bu gibi durumlarda JPEG Optimizer’i kullanarak fotoğraflarınızın boyutunu küçültebilir, istenirse ZIP veya PDF dosyası haline getirebilirsiniz.

Mobile Doc Scanner (MDScan) + OCR

Normal Fiyatı: 17,99 TL - İndirinli Fiyatı: Ücretsiz

Bu uygulamayı daha önce de sizlere sunmuştuk. Fotokopi makineniz yoksa telefonun kamerasını kullanarak yazılarınızı tarayabilir ve bir nevi tarayıcı ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Üzerinde bulunan özelliklerle yazıları ön plana çıkartıp sayfayı oranlayarak tüm ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Özellikle ofiste makbuzları toplayıp muhasebeye gönderdiğinizde, tarayıcıdan çok daha hızlı bir şekilde işlemleri halledebilirsiniz. Bu arada üzerinde bulunan çoklu mod sayesinde çok daha büyük dosyaların üstesinden kolaylıkla gelebilir, hepsini düzenli bir şekilde PDF, ZIP gibi dosyalara çevirebilirsiniz.

Skee-Ball Plus

Normal Fiyatı: 10,99 TL - İndirinli Fiyatı: Ücretsiz

Hep çalış hep çalış olmaz, bazen eğlenmek de gerekiyor. Genelde iddia oyunları arasında kendine yer bulan Skee Ball, şimdi telefonunuza geldi. Oyunda arkadaşlarınızla iddialara girip topları çeşitli halkalara sokarak, en çok puanı elde eden kişi olmaya çalışacaksınız.

Monster’s Socks

Normal Fiyatı: 10,99 TL - İndirinli Fiyatı: Ücretsiz

Canavar çorabını kaybetti. Bu kayıp çorabı bulmak için büyük ovalar, denizler ve hatta uzayın işin içine girdiği uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. Tatlı grafikleri, sizi oyuna bağlayabilir.

Push

Normal Fiyatı: 1,99 TL - İndirinli Fiyatı: Ücretsiz

Son olarak bulmaca oyunlarını sevenler için güzel bir oyun paylaşalım istedim. Oyunda bir şeyler kazanmıyorsunuz, tek amacı tecrübe kazanmak. Bu yüzden kendinizi kasmadan gönül rahatlığı ile oynayabilirsiniz.