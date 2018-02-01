iOS kullanıcıları için normalde 60 Tl gibi bir ödeme yaparak alabilecekleri, kısa süreliğine tamamen ücretsiz uygulamaları derledik.

Bu yazımızda sizler için iPhone ve iPad cihazlarınıza kurabileceğiniz ve kısa süre için ücretsiz olan uygulama ve oyunları derleyeceğiz. Bahsi geçen yazılım ve oyunların tekrardan ne zaman ücretli olacağı belli değil.

Ancak biz yazıyı yazarken hepsinin halen ücretsiz olduğunu garanti edebiliriz. O yüzden kullanmayı düşünmüyor olsanız bile kütüphanenize eklemenizde fayda var. Bu sayede tekrardan paralı olduklarında dahi istediğiniz an yükleyebileceksiniz. Bahsi geçen yazılımların App Store sayfalarına gitmek için isimlerine tıklamanız yeterli.

Docky'yi kullanarak telefonunuzu daha fazla özelleştirebilirsiniz. iOS cihazınızın 'dock' kısmını dilediğiniz şekilde güncelleyebileceğiniz bu yazılım iOS7'ye dahi destek veriyor.

Listemizin normalde en pahalı olan ve şu an için ücretsiz üyesi Math Bridges. Normalde çocuklar için hazırlanmış bir oyun olsa da, matematiği seven herkes deneyebilir.

Ekrandaki karakteri tahmin etmeye çalıştığınız ve 100 bölümlük skalasıyla oldukça keyifli bir oyun. Biraz yabancı dil bilgisiyle çok keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Kısa süreliğine o da ücretsiz.

Uygulamanın yapımcıları, yaptıkları araştırmada akıllı telefon kullanıcılarının günde 180 kez telefonu kontrol ettiklerini fark etmiş ve buna çözüm olarak bu yazılımı geliştirmişler. Yazılımın yapmaya çalıştığı, bir takım işlerinizi otomatize ederek telefonla daha az haşır neşir olmanızı sağlamak.

Bu yazılım da oldukça işlevsel ve pratik. Arkadaşlarınızla konuşurken, aynı zamanda anında herhangi bir hesaplama işlemini yapmanıza olanak sağlıyor. Tek bir hareketle hesap makinesini gizleyip tekrar ulaşabiliyorsunuz.

iOS'un klasik klavyesinden sıkılanlar için neon tasarımıyla oldukça parlak ve şık bir klavye var karşımızda. Özellikle sizden birçok erişim izni isteyen uygulamalara göre daha güvenli duruyor. Denemenizi tavsiye ederiz.

Mushmovie izlediğiniz filmleri işaretleyebileceğiniz veya daha sonra izlemek istediklerinizi not edebildiğiniz oldukça başarılı bir film listeleme uygulaması. Tavsiye edilen filmleri bir kenara not edip daha sonra hatırlayamayanlara ilaç gibi gelecektir.