Toplam Fiyatı 38 TL Olan, 5 Oyun ve Uygulama(Android)

Normalde satın almaya kalksanız 38 TL vermeniz gereken 5 oyun ve uygulama, kısa süreliğine tamamen ücretsiz oldu.

Son günlerde Android haricindeki platformlara kısa süreliğine ücretsiz olan oyun ve uygulamalar sunmuştuk. Bu haberleri gören Android kullanıcılarımızın da üzülmüş olabileceğini düşünerek, onlara da güzel bir liste yapalım istedim.

Bugün sizlere, Android üzerinde kısa süreliğine ücretsiz olarak indirebileceğiniz 5 oyun ve uygulama sunacağım. Bu uygulamaları şu an kullanmak istemiyor olsanız bile indirerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu arada hatırlatalım, oyunların toplam fiyatı 38 TL değerinde.

Star Wars Pinball 5

Normal Fiyatı: 7,29 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Efsane Pinball oyununu Star Wars temasında oynamak ister miydiniz? Yeni filmin vizyona girdiği bir dönemde çok güzel bir seçenek olacaktır.

Resize Me! Pro - Photo resizer

Normal Fiyatı: 5,49 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Fotoğrafları istediğiniz gibi boyutlandırmanızı sağlayan basit ama bir o kadar da etkili bir program arıyorsanız, aradığınızı bulmuş olabilirsiniz.

Lose Weight in 20 Days PRO

Normal Fiyatı: 11,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Eğer benim gibi kilo probleminiz varsa, kısa süreliğine ücretsiz olan bu uygulamayı takip ederek fit bir görünüme kavuşabilirsiniz (en azından öyle umuyorum). Sizleri, 20 gün dişimizi sıkıp uygulamanın takvimine uymaya davet ediyorum.

Chrooma Live Wallpaper

Normal Fiyatı: 8,19 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Sanatsal duvar kağıtları arıyorsanız, birbirinden iddialı duvar kağıtları telefonunuza bambaşka bir görünüm sunacak.

Survival Game: Lost Island PRO

Normal Fiyatı: 5,79 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Survival temalı oyunları seviyorsanız, mobil platformda da bu türe ulaşabilirsiniz. Odunlar, taşlar toplayarak bazı yapılar yapıp hayatta kalabileceğiniz bu oyunu çok seveceğinizi tahmin ediyorum.