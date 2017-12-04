Pazartesi gününün monotonluğundan kurtulabilmeniz için har hafta yapmaya özen gösterdiğimiz ücretsiz oyun serimizin bu haftaki toplam değeri 78 TL.

Bir başka pazartesi günüyle yine birlikteyiz dostlar. Gerek PC gerekse de mobil platformlarda kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar aradığınızda ilk uğrak noktanız burası oluyor. İki günlük kısa tatilin ardından yine uzun bir hafta başlıyor. Bu hafta içerisinde bazılarınız okula, bazılarınız iş yerlerine gidebiliyor. Durum böyle olunca ne yazık ki istediğiniz kadar müsait olamayabiliyor ve bu tarz kampanyaları kaçırabiliyorsunuz.

Bugün sizlere bu yoğun gününüzde kullanmanız için kısa süreliğine ücretsiz olan 5 Android uygulama ve oyun önereceğim. Bu uygulamaların bazıları ilginizi çekebilir, bazıları ise çekmeyebilir. Yine de, aralarında sizin de seveceğinizi düşündüğüm bazı uygulamalar bulunuyor. Üstelik bu uygulamaların toplam fiyatı 78 TL’den fazla.

Uygulamaları tanıtmaya geçmeden önce hatırlatalım, uygulamaları şimdi kullanmak istemeseniz bile bir kez indirip iptal ederek ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz. Uyarımızı yaptığımıza göre listemize geçebiliriz.

The Frankenstein Wars

Normal Fiyatı: 11,99 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Metin tabanlı oyunları seven oyunculara duyurulur. Oynanış açısından tamamıyla hikayeye odaklanan The Frankenstein Wars’u çok seveceksiniz. Oyunda muhteşem görseller beklemeyin, genel olarak bir harita üzerinde kurulmuş metin tabanlı bir oyun karşınızda olacak.

AMOLED 4K PRO Wallpapers

Normal Fiyatı: 35,99 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Telefonlarımızın ekranları çok önemli ölçüde gelişti. Şu anda piyasada üst düzey amiral gemilerinin çok büyük bir kısmında Quad HD, yani bir nevi 2K ekran bulunuyor. Bu kadar kaliteli ekranlar varken bu ekranlara yarışır görselleri de duvar kağıtları olarak eklememiz gerekiyor. Bu uygulamadaki görsellerle bu mümkün olabiliyor. Telefonlarınıza özel olarak geliştirilen bu görseller, bu telefonların güzelliğine güzellik katacak.

Native Icon Pack Natural Art

Normal Fiyatı: 8,39 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Telefonları özelleştirmek için kullandığımız en etkileyici silahlarımız her zaman ikon paketleri olmuştur. Native Icon paketi ile birlikte en doğal sanatsal ikonlara ulaşabilirsiniz. İçerisinde bulunan 3.800’den fazla ikon ve temaya uygun duvar kağıdı ile bu paket hoşunuza gidecektir. Uygulama neredeyse bilinen tüm launcher’larla birlikte çalışıyor.

Dexter Slice

Normal Fiyatı: 13,99 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Dexter dizisini sevenlerin çok seveceği bir oyun. Bu ürpertici oyunu, bulmaca mekanikleri ile birlikte özgürce oynayabilirsiniz.

Guns And Wheels Zombie(Full)

Normal Fiyatı: 7,79 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Dünyanın sonu nasıl gelecek bilemiyorum, ancak film ve oyun yapımcılarına göre bu zamanlarda zombiler muhakkak olacak. Zombi temalı bir oyun arıyorsanız, bu oyun tam size göre demektir.