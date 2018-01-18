Türk mühendisler, tüm Avrupa’da kullanılacak bir sistem geliştirmeyi başardılar. Yeni sisteme göre toplu taşımalarda kart basmak yerine telefon veya giyilebilir akıllı cihazları kullanabileceğiz.

Hayatının büyük bir bölümünü toplu taşımalarda kullanan pek çok insanın düşündüğü bir şey var: Bu otobüslere binmek için kart kullanmak yerine telefonumuzu göstererek geçemiyor muyuz? Bildiğiniz gibi telefonlarda yer alan NFC sistemi ile mobil ödemeler mümkün olabiliyor. Aynı işlemi toplu ulaşım araçlarına yaparsak hem boşu boşuna bir kart taşımak zorunda kalmaz, hem de devasa kuyruklara girerek kart yükleme derdi çekmeyiz. Belki de direkt telefon faturamıza toplu ulaşım ücretlerini yansıtabiliriz.

İşte, ben dahil pek çok kişinin düşündüğü bu çalışma sonunda gerçek oluyor; üstelik Avrupa Birliği’nden aldıkları 4 milyon Euro Ar-Ge desteği ile Türk mühendisler tarafından. Elektronik Biletleme Sistemi(ETS) olarak tanıtılan bu yeni sistemde, az önce söylediğimiz gibi telefonumuzla toplu taşıma ücretlerini kullanabileceğiz.

Türk mühendislerin geliştirdiği bu yeni sistem sayesinde turnike sıralarının sonuna gelinecek. Yıldız Teknopark Yerleşkesi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklanan yeni teknolojinin 2018’in sonuna kadar bitmesi planlanıyor.

Basın toplantısı sırasında ETS hakkında bilgi veren Elektronet A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaptana, “Sahip olduğumuz Ar-Ge kültürümüzü daha da geliştirebilmemiz için uluslararası iş birliklerine açık olmamız gerektiğini anladık. Bu hedefimizi gerçekleştirebilmemiz için Avrupa Birliği’nin ulusal Ar-Ge fonu olan EUREKA altında yer alan ITEA3 kümesine katıldık. Projemiz 4 milyon Euro Ar-Ge desteği ve TÜBİTAK ile ITEA’nın onayını aldı. 2015 yılında başladığımız ETS’yi, Elektronet’in konsorsiyum liderliğinde Romanya, Güney Kore, İspanya, Portekiz ve Türkiye’den 8 firma ile birlikte uygulamaktayız” dedi.

Pilot uygulamaya geçilmesi için engel kalmadığını söyleyen Kaptana, 2018’in sonuna kadar projenin tamamlanacağını açıkladı. Proje kapsamında şu ana kadar geçiş kontrol, elektronik ücret tahsilat sistemi, yüz tanıma sistemi, büyük veri yönetimi gibi unsurlar hazırlanmış durumda.

Kaptana, “Pilot uygulamanın öncelikle İstanbul’da başlaması, sonrasında ise Fransa, İsveç ve Romanya’da hayata geçmesi planlanıyor. Avrupa Birliği toplu taşıma standartları desteği alacak projenin 2025’in sonuna kadar Avrupa’nın tamamında uygulanabileceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Kaptana ve ekibini buradan tebrik ediyorum. Umarım yakın zamanda bu projeyi İzmir’de de görürüz. O kartın boş olduğu ve birisinden kart istemek zorunda kaldığınız anı bir daha yaşamak istemiyorum. Bu arada o otobüsten inmek de bir o kadar kötü.