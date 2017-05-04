Korsanlar, film sektöründe yeni bir kapı aralıyor. 4K Blu-Ray filmlerinin bir biçiminin şifresi çözüldü. Şifresi çözülen ilk film ise 'Şirinler 2' oldu.

Film sektörü, para kaynağını sinemadan kazanıyor. Sinemalarda yayınlanan film gişeyi yaptı yaptı, yapamadığında DVD’lerin fazla bir gelir kaynağı bulunmadığından filmin zarar ettiği düşünülüyor. Aslında filmler, genel kesim tarafından legal olarak izlenmeye devam edilse de bilgisayar veya telefondan “korsan” filmler de izleniyor. Korsan film izlemek hayatta genel bir hal almaya başladığı için eğer 4K film izlemek istenmiyorsa bu yola gidiliyor, çünkü 4K filmlerin korsanı bulunmuyor.

Aslında piyasada korsan 4K’lar bulunuyor ancak bu filmler, orijinal 4K kalitesine sahip değiller. Advanced Access Content System(AACS) 2.0 ile korunan 4K Blu-Ray filmleri kırılamadığı için, korsanlar bu filmleri ekran kaydetme yoluyla 4K kaydedebiliyorlar. Bu da ister istemez kalitenin düşmesine sebep oluyor.

Yeni bilgilere göre, AACS 2.0’la korunan Blu-Ray filmlerinin şifrelemesinin bir biçimi kırılmış durumda. Bu haber, 4K Blu-Ray filmlerinin artık indirilebilir olacağı anlamına geliyor. TorrentFreak’e göre Smurfs 2’nin kırılmış bir kopyası, UltraHDClub’da ortaya çıkmış durumda.

Açıkçası, 4K Blu-Ray filmlerinin kırılmış olması, ülkemizde pek büyük önem arz etmiyor. AKK’den sonra KOTA muhabbetine geri dönmeye başladığımız düşünüldüğünde tek bir film bile AKK’mizi dolduracak boyutlara sahip. Aksiyon filmlerinden daha kısa süreye sahip Şirinler 2’nın Blu-Ray disk boyutu 53 GB olarak gözüküyor. Hadi indirdiniz diyelim, nerede saklayacaksınız. O yüzden Blu-Ray muhabbeti bu sıralar pek tutmayacak gibi duruyor.