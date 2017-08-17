Toyota, sürücülerin görüş açısını genişletmek için A sütunlarını görünmez yapacak bir cihazın patentini aldı.

Japon otomobil üreticisi Toyota, nesnelerin görünmez -şeffaf da diyebiliriz- olmasını sağlayacak bir proje üzerinde çalışıyor.

Kulağa fütüristik bir fikir gibi gelse de Toyota bunu çok basit bir amaç için gerçekleştirmek istiyor. Otomobillerin A sütununun(Ön camın yanlarındaki çerçeveler) sürücünün görüş açısını daralttığını düşünen şirket, geliştirdiği cihaz ile bu sütunları görünmez yaparak sürücüye 180 derece görüş açısı sağlamayı hedefliyor.

Toyota, ‘’Nesnelerin şeffaf görünmesini sağlayan yöntemler ve aygıtlar’’ olarak tanımlanan proje için Birleşik Devletler Patent ve Ticari Marka Ofisi'nden(USPTO) patent aldı. Böyle bir patenti bir otomobil firmasının alacağını herhalde kimse tahmin edemezdi.

Toyota’ya göre böyle bir teknoloji zaten mümkün. Fakat özel kameralar ve ekipmanlar otomobillerin maliyetini çok yükseltiyor. Toyota’nın geliştirdiği cihaz ise A sütunlarını görünmez yapmak için aynaları kullanarak ışığı büküyor. Böylece sistem çok daha ucuza mal oluyor.

Nesneleri görünmez kılmak, ışığı ne kadar bükebildiğiniz ile ilgilidir. Örneğin Kaliforniya Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, teflon ve seramikten oluşan bir pelerin yaptılar. Bu pelerin sayesinde ışığın nesneler üzerinden yansımasını kontrol edebiliyorlar.

Toyota’nın bir ‘görünmezlik’ teknolojisi üzerinde çalışması heyecan verici. Fakat cihazla ilgili daha fazla detay için beklemek zorundayız.