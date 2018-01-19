Trabzon'da Uçağın Kontrolden Çıkmasına Telefon mu Sebep Oldu

Prof. Dr. Selçuk Helhel, Trabzon Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkıp denize metreler kala durabilen Pegasus’a ait uçağın bu durumu yaşamasına, bir yolcunun cep telefonunu açmış olmasının sebep olabileceğini söyledi.

Uçakla yolculuk ettiğimiz kabin görevlilerinin ilk uyarısı ‘açık olan elektronik cihazlarınızı kapatınız’ olur. Prof. Dr. Selçuk Helhel, geçtiğimiz günlerde Trabzon Havalimanı’nda yaşanan olayın bu uyarıyı dinlemeyen bir yolcunun sebep olmuş olabileceğini söyledi.

Herhangi bir ölüm ya da yaralanma olayı yaşanmadan atlatılan olayla ilgili konuşan Prof. Dr. Helhel, şunları söyledi:

"Allah'a şükür bir ölüm ve yaralanma olmadan büyük bir olayı atlattık ancak her zaman böyle şanslı olacağız diye değerlendiremeyiz. Uçakta yolculuk yapan yolcularımızın özellikle uçağın kalkışı ve inişi anında telefonları uçak modunda bile olsa kapatmaları gerekiyor. Havada iken uçak modunda kullanılabilir. İniş ve kalkışta diğer atari, elektronik kitap gibi elektronik cihazların da kapatılması gerekiyor. İnsan hayatta bir kez ölür. İkinci bir şansınız yok. Dolayısıyla telefonu 10 dakika geç veya erken kapatmak size hiçbir şey kaybettirmez."

Yolcuların nedense iniş anında aceleci davranarak uçak durmadan cep telefonlarını açtıklarını söyleyen Prof. Dr. Helhel, bu görüntüyle kendisinin de defalarca karşılaştığını belirterek konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Telefonu açma ya da kapamama konusunda aceleci davranıyoruz. Uzmanlık konum bu olmasına rağmen uçakta ben uyarılarda bulunduğum zaman konu kavga ve tartışma noktasına varıyor. Maalesef yolcularımız, uçak kalkarken kapatmama konusunda inince de tekerler yere değer değmez açma konusunda bir yarış içindeler. Bu yarıştan vazgeçmek lazım. Trabzon'daki bu kaza ölümle sonuçlanabilirdi. Bu ciddi bir kazaydı."

Olay esnasında pilotların, motorlardan bir tanesinin durmasına rağmen uçağın kontrolleri dışında hızlandığına vurgu yapan Prof. Dr. Helhel, "Burada göz ardı edilmemesi gereken en önemli nokta, uçak piste indiği anda yolculardan birinin telefonunu açmış olma ihtimali çok yüksek. Bu kazayla birlikte biz durumu daha iyi anlamış olduk" dedi.

Manyetik dalgalanmalar sebebiyle tarihte birçok önemli olayın yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Helhel, "1982'de Falkland savaşında benzer bir nedenle İngiltere'nin roketleri ateşlendi ve kendi uçak gemisi üzerindeki uçakların üzerine düşerek büyük tahribata neden oldu. Buna benzer çok vaka var" dedi.