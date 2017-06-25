TRT Bandrolü Kalkıyor! Cep Telefonları Ucuzlayabilir!

TRT'nin saçma bandrol uygulaması Danıştay kararı ile kalkıyor.

Hangi amaçlarla telefonlarda zorunlu hale getirildiği bilinmeyen, buna karşın telefon fiyatlarına etkisi olan TRT bandrol ücreti sonunda tarih olabilir.

Daha önce yalnızca ‘dahili’ radyo - TV alıcısı olan elektronik cihazlara uygulanan bandrol uygulaması, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar ile daha geniş bir kapsama alanına yayılmış ve geçtiğimiz sene Bakanlar Kurulu ile internet yoluyla radyo ve televizyon yayınlarını alan tüm cihazlarda bu bandrolün bulunması kararlaştırılmıştı.

Bu durum da akıllı telefonlara bir miktar zam anlamına geliyordu. Fakat CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın Danıştay’a yaptığı başvuru karara bağlandı ve Danıştay, cep telefonları ve iPad’lerden TRT’ye aktarılmak üzere bandrol ücreti alınması kararını iptal etti. Bu karar ile birlikte, akıllı telefon fiyatlarında TRT bandrolünün kalkmasından kaynaklı bir indrim de söz konusu. Yarkadaş'a göre bu indirim, en az 200 lira olacak şekilde telefonlara yansıyacak.

Yarkadaş, TRT'nin bandrol uygumasını eleştirirken, cep telefonu ve iPad’lerin “televizyon” konumuna sokulmasının tek örneğinin de Türkiye olduğunun altını çizdi. İşin düşündürücü tarafı ise, 1 sene boyunca bu bandrol ile insanların telefonlarından saçma bir kazanç elde eden TRT'nin, Danıştay kararı sonrası o paraları telefon sahiplerine geri iade edip etmeyeceği. Tabi böyle bir şey olması mümkün değil.