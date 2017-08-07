TRT Haber'de "Bir Fikrin mi Var" isimli yarışmada düzenlenen programda 3 proje arasından "Organik Hoşaf" projesi finale gitmeye hak kazandı.

Türkiye olarak projeler konusunda çok başarılı olduğumuzu daha önce de defalarca kez dünyaya kanıtladık. Türkiye’nin resmi televizyonu TRT’de düzenlenen “Bir Fikrim mi Var” isimli yarışmada yine muhteşem bir proje gören jüri üyesi, ülkemize yeni bir milli içecek kazandırmış olabilir.

Batmayan deniz gözlüğü, portatif fizik tedavi cihazı ve organik hoşaf fikirlerinin yarıştığı programda finale gitmeye hak kazanan proje organik hoşaf oldu.

Bu olayın yaşanmasının ardından Türkiye’nin en büyük sözlüğü Eksi Sözlük’ten de tepkiler yağdı. Portatif Fizik Tedavisi gibi sağlık sorunları yaşayan insanları tedavi edecek bir proje varken “organik hoşaf” projesinin oy birliği ile birinci olmasına kızan birçok Ekşi Sözlük yazarı olaya karşı tepkilerini gösterdi.

Özellikle devletin televizyonunda olduğu için tepki gösteren insanlar, organik kısır, mücver, ıspanaklı börek gibi son derece başarılı olabilecek projelerin de önünü açan bir proje olduğunu belirttiler.

Organik Hoşafı seçen jüri üyeleri, projenin yeni bir milli içeceğin doğmasına yardımcı olacağını düşünüyorlar. Ayranı örnek olarak gösteren jüri üyelerinin fizik tedavinin hoşaftan nasıl daha önemsiz olduğuna kanaat getirdiklerini bilmiyor ve yaptığımız anketle sizlere soruyoruz. Sizce yarışmanın kazanan projesi hangisi olmalıydı?