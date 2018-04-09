TÜBİTAK’ın Reddettiği İki Öğrenci Harvard’dan Davet Aldı!

TÜBİTAK tarafından projelerinde “eksik belge” olduğu gerekçesiyle reddedilen iki lise öğrencisi, dünyanın en seçkin üniversitelerinden olan Harvard’dan davet aldı.

Ülkemizin bilim konusunda en yetkin kurumlarından olan TÜBİTAK’ın reddettiği iki Manisalı öğrenci, Harvard Üniversitesi’nde gerçekleşecek Uluslararası Sanat ve Bilim Konferansı’na davet edildi. DHA’nın yaptığı habere göre Harvard’a davet edilen öğrenciler daha öncesinde TÜBİTAK’a başvurmuş, ancak “eksik belge” sebebiyle iki projeleri de reddedilmiş.

Olayın ardından bu projeler, dünyanın en saygın üniversitelerinden birinin ilgisini çekti. Biyoloji öğretmeni Nuray Avcı ve beraberindeki 10. sınıf öğrencisi Göktuğ Altıparmak ile 11. sınıf öğrencisi Seda Erol’un geliştirdiği proje kapsamında melisa, okaliptüs ve karanfil yağlarının havadaki bakteriler üzerindeki etkisi ve bu bakterileri temizlemesine yönelik projeleri Harvard Üniversitesi’nde ilgiyle karşılandı.

Harvard Üniversitesi’nden davet alan Biyoloji öğretmeni Nuray Aycı, “Projemizi ağustos ayından bu yana hazırlıyoruz. İnsanların toplu olarak yaşadığı hastaneler, toplu taşıma araçları, okullar gibi alanlarda üst solunum yolu hastalıklarının çoğaldığını tespit ettik. Bununla ilgili olarak havalandırmaların rutin temizliğinin yapılması gerekiyor; ancak bu temizlikte kullanılan maddeler tamamen kimyasal olup, alerjiye neden olabiliyorlar. Biz yaptığımız çalışmada doğal ürünler olan aynı zamanda antiseptik özelliğini bildiğimiz melisa, okaliptüs ve karanfil yağlarını kullandık. TÜBİTAK için başvurduğumuz bu proje için Harvard'dan davet aldık” dedi.

Projelerinin Harvard tarafından kabul edilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten 11. sınıf öğrencisi Seda Erol, “Klima filtrelerinden örnekler aldık, bakterilerin kolonileşmesini gözlemledik. Ardından bitkisel yağların etkisini araştırdık ve melisa, okaliptüs ve karanfil yağlarını bakterilerin üremesini önemli derecede sınırlandırdığını, hatta azalttığını gözlemledik. Yaptığımız proje sonunda Harvard'da bilimsel konferans sunumu için davet aldık. Çok heyecanlıyız ve mutluyuz” dedi.

10. sınıf öğrencisi Göktuğ Altıparmak ise, “Normalde klima filtrelerimizi temizlemeyi amaçlamıştık ancak havadaki bakterileri ciddi miktarda azalttığımızı gözlemledik. Kanserli hastaların akciğerleri bakterilere karşı daha dirençsiz oluyor, bunlara da çok ciddi bir yarar sağlayabileceğini düşünüyorum. Projemiz TÜBİTAK'tan kabul göremedi; ama canları sağ olsun. Sonuçta ülkemiz için çalışıyoruz. Harvard'dan davet aldık, oraya gideceğiz” diyerek küçük yaşına rağmen büyük bir tevazu örneği gösterdi.