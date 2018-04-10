TÜBİTAK’tan Reddedilen Projeyle İlgili Açıklama

TÜBİTAK, yarışmalarda reddedildikten sonra Harvard’a davet edilen iki projenin neden reddedildiğini açıkladı.

TÜBİTAK, son zamanlarda basında çıkan lise öğrencilerinin projelerini kabul etmeme haberlerine karşı bir açıklama yaptı. “TÜBİTAK'ın projelerini reddettiği liselilere Harvard'dan davet” şeklinde çıkan haberlere karşı bir basın açıklaması yapan kurum, burada yanlış bir anlamanın bulunduğunu belirtti.

Bahse konu olan lise öğrencilerinin araştırma projelerinin “Lise Öğrencileri Araştırma Projesi” yarışmasında sunulduğunu belirten TÜBİTAK, yarışmaya 16 bin 181 projenin katıldığı ve geçtiğimiz yıllar ile karşılaştırıldığında rekor kırıldığını açıkladı. Son yıllarda 12 bilim alanında düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri bölge yarışmasında yer alan her dal için en az 3 jüri üyesi bulunduğunu belirten TÜBİTAK, tüm projelerin bu 3 jüri üyesi tarafından ayrı ayrı değerlendirildiğini ve ortalama puana göre sıralamanın yapıldığını belirtti.

Her bölge için 100 projenin sınırlı tutulduğunu belirten TÜBİTAK, en yüksek puanı alan projelerin bölge sergisine davet edildiğini, bölgede dereceye giren projelerin de ulusal değerlendirmeye girdiğini belirtti.

Harvard’dan davet alan öğrenciler hakkında açıklama yapan TÜBİTAK, “‘TÜBİTAK'ın projelerini reddettiği liselilere Harvard'dan davet’ başlıklı haberde yer alan Göktuğ ALTIPARMAK ve Fadime Seda EROL isimli öğrencilerimize ait ‘MELİSA, OKALİPTÜS VE KARANFİL YAĞLARININ HAVADA BULUNAN BAKTERİLER ÜZERİNE ETKİSİ’ ile Yusuf ERGÜL ve Bengisu ŞENTÜRK isimli öğrencilerimize ait ‘KOBALT-60 İZOTOPUNUN ALTERNATİF ENERJİ KAYNAĞI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ’ isimli projelerde bu yukarıda bahsettiğimiz kriterlere göre ele alınmıştır. Kurum olarak bütün öğrencilerimizin yaptığı projelere büyük önem vermekteyiz. Yapılan tüm projeler bizim nezdimizde bir emek ürünüdür ve çok anlamlıdır. Mevcut kriterlere göre değerlendirme neticesinde geride kalan projeler de başarısız çalışmalar değildir. 4 öğrencimizin projesini de bu kapsamda değerlendirmek gerekmektedir” dedi.