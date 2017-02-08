Asus'un "Absolute Zero" etkinliğine katılan bir kullanıcı, 4300 dolarlık "Sıvı Helyum Soğutması " ile Core i7-7700K işlemcisini normalinden çok daha yüksek bir hızda çalıştırmayı başardı.

"Aşırı" Overclock sahnesine adım attığınızda kulağınıza gelen belki de ilk şey, Asus'un "Absolute Zero" yani "Mutlak Sıfır" organizasyonudur. "Absolute Zero" organizasyonunda, dünyanın dört bir köşesindeki insanlar hünerlerini gösterir. Amaç, dünyanın en iyi overclock eylemlerini ve soğutma sistemlerini kayda almaktır. En son olayda Alman overklocker 'der8auer', bir Intel Core i7-7700K işlemcisini 7.2GHz hıza yükseltmeyi başardı.

Organizasyonda inanılmaz başarılara imza atılıyor. Durum böyle olunca katılımcı overclock müdavimleri sadece sıvı azot değil, aynı zamanda sıvı helyum da kullanmaya başlıyor. Sıvı azot -199 Fahrenheit derecesinde dolaşırken(-133 santigrat), sıvı helyum ise -279 derece Fahrenheit dereceye (-172 santigrat) "bana mısın" demiyor. Elbette, sıvı helyum çok daha pahalı ve bu da beklenebilir bir şey.

Yaklaşık 15 dakikalık video, içerdiği detay miktarı nedeniyle biraz uzun. Der8auer, Tayvan'a seyahatini ve ülke manzalarından bazılarını bizimle paylaşıyor. Bu kısımları geçmek ve overclock mucizelerine tanık olmak istiyorsanız, videonun 5:10 kısmına atlamanızı tavsiye ediyoruz. Konuşkan girişimcimiz, ancak o andan itibaren muhteşem soğutma sistemi hakkında iki kelam etmeye başlıyor.

Asus, bu etkinliklere katılan ve overclock tutkunlarına destek sağlayabilecek mühendislerden oluşan muhteşem bir ekibe sahip. Elbette Asus, overclock işleminin fazlasıyla tehlikeli olabileceğine değinmeden geçmiyor ve bilgisayarınıza verebileceği zarar hakkında ufak uyarılar zincirinde bulunuyor. Maalesef bazı kullanıcılar, yeni anakartları elde ettikten sonra hiçbir bilgi sahibi olmadan anakart ve işlemcilerin dengesini bozuyor. Bu kullanıcıların bazıları, yanan işlemcileri nedeniyle yeni işlemci satın almak zorunda. Ancak overclock dünyasında, özellikle başlangıç aşamasında işler böyle yürüyor.

Gerilim sınırlarını bulmak için çok fazla deneme yanılma yöntemi var. Hatta türünün en iyisi olan "aşırı" soğutucular, hangi işlemcilerin nasıl tepki verdiğini testlerle anlamak zorunda. Bu işlemler birkaç gün sürebilir.

Tüm bu çalışmaların doruk noktası der8auer'in çalışması. Söz konusu overclock delisi, soğutma sistemi esnasında sıvı helyum bir sistem kullanmış ve Intel Core i7-7700k'yı 7.328 GHz'da çalıştırmayı başardı. Elbette bunun çok ciddi bir bedeli var. 100 litre helyumla birlikte yaklaşık 4300 dolar. Üstelik helyumu düzenli aralıklarla tazelemek zorundasınız.

Önerimize kulak verin, dünyanın en iyi soğutma sistemine sahip olsanız bile, kesin bilgi sahibi olmadan ateşle oynamayın.