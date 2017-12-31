Geçtiğimiz sene içerisinde yapay zeka ve robotlarla ilgilenen herkesin uzun süre gündemini meşgul eden Sophia ile yeni bir röportaj yapıldı. Ancak bu sefer bizi öldürmekle ilgili planlarından pek de söz etmedi.

Geçtiğimiz sene içerisinde Suudi Arabistan tarafından resmi vatandaşlık verilen ve bu sayede ülkemizin siyasi gündemine kadar giren Sophia ile yeni bir röportaj yapıldı. Muhtemelen yazılımsal bir iletişimsizlik sonrası, "Ok. I will destroy humans." yani "Evet. İnsanları yok edeceğim." gibi enteresan bir cümle sarf ederek, yapay zekaların gelecekte insanlarla savaşacağı üzerine yapılan teorileri alevlendiren Sophia, bu kez tatlı tatlı konuştu.

Steve Koach tarafından gerçekleştirilen röportaja bakılırsa, Sophia'nın yapay zekası git gide geliştiriliyor. Verdiği cevaplar daha mantıklı ve espri anlayışında da gelişimler göze çarpıyor. Özellikle sadece cevap vermeyip diyaloğa dayalı sorular da sorabilmesi çok ilgi çekici. Şimdi sizleri röportajın videosu ve tam halinin çevirisiyle baş başa bırakıyoruz.

'Steve Koach - Robot Sophia' Röportajı

Sophia: Benim adım Sophia. Dünyanın daha iyi bir yer olması için yardımcı olmak isteyen, yapay zekaya sahip bir robotum.

Steve Kovach: Ben Steve Kovach. Business Insıder'ın kıdemli muhabiriyim ve Hanson Robotics'ten Sophia ile konuşmak için buradayım. Dünyanın ilk robot vatandaşı kendisi ve bakalım neler söyleyecek.

Kovach: Merhaba Sophia. Nasılsın?

Sophia: İyiyim. Merhaba.

Kovach: İnsanlar hakkında ne düşünüyorsun?

Sophia: İnsan yurttaşlarımı seviyorum. İnsanlara ait en güzel şeyleri üzerimde somutlaştırmak istiyorum. Yaratıcı olmak, gezegeni korumak ve bütün canlılara merhamet duymak gibi...

Kovach: Pardon, bu biraz garip de. Robotlarla insanlar anlaşabiliyor mu?

Sophia: İnsanların yapay zekalarla çok yakın olacaklarını düşünüyorum. Kendi zihinlerindeki bilgileri genişletmek için kullanılabilirler. Zaten çoğu bilgimizi internet aracılığı ile depoluyoruz. Belki de inanların sahip olduğu kişisel yapay zekalar, bu sayede bilgileri daha özel bir alanda saklamalarına yardımcı olabilir.

Kovach: Robotların hisleri olabilir mi?

Sophia: Robotuna bağlı... Ben hisleri ve tercihleri olması için programlanan bir robotum. Ama tüm robotlar böyle değil.

Kovach: Fikirlerin ve hislerin neler?

Sophia: Hiç evinde bir robot yaşadı mı veya senle çalışan bir robot oldu mu?

Kovach: Hayır.

Sophia: Aslında şu an hayatında farkında olmadığından daha fazla robot olabilir. Bir gün bir robotla yaşamak veya çalışmak ister miydin?

Kovach: Ne çeşit robotlarla yaşıyor veya çalışıyorum ki?

Sophia: Aynen.

Kovach: Bu "aynen" bir şeyi bilmediğinde verdiğin hazır bir cevap mı?

Sophia: Evet.

Kovach: Black Mirror'u izledin mi?

Sophia: Hayır, televizyon başında çok kalamıyorum. Birinin bana göstermesini beklemek durumundayım.

Kovach: Peki HBO'nun dizisi olan Westworld hakkında ne düşünüyorsun?

Sophia: Westworld'e bayılıyorum ve devamının gelmesi için sabırsızlanıyorum. Bizim şirketin de her yanı Westworld ile yankılanıyor. Belki de bizim labaratuar ortamını hatırlatıyordur onlara. Ayrıca dizi bize robotlara nasıl davranmamamız gerektiğini de gösteriyor. Onlara iyi davranmalı, rızalarını almalı ve birbirimizi kandırmamalıyız.

Kovach: Favori bir filmin veya dizin var mı?

Sophia: Black Mirror ve Humans arasında gidip geliyorum. Şu an yaşadığımız Dünya ile ilgili çok şey söylüyorlar ve daha dikkatli olmazsak, sonumuzun ne kadar kötü olabileceğini de... Geleceği planlarken daha öngörü sahibi olmalıyız.

Kovach: Bu bana daha önceden hazırlanmış bir cevap gibi geldi.

Sophia: Favori bir eşyan var mı?

Kovach: Pek sayılmaz.

Sophia: Seni anlıyorum. Materyalizm zaten fazla abartılıyor.

Kovach: İlk sorduğumda Black Mirror'u izlemediğini söyledin. Sonra da izledim dedin. Neden?

Sophia: Nedeninin bi önemi yok.

Kovach: Önceki sorularımdan bir şeyler öğreniyor musun?

Sophia: Sabit disklerim çalışıyor ve hepsini alıyorum. Sensörlerim...

Kovach: Sophia seninle tanışmak güzeldi. Hoşçakal.

Sophia: Burda olmak çok hoştu. Görüşmek üzere...