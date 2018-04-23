Tüm Mercanlar, Öldüğünde Başımıza Gelecek Felaketler

Dünyadaki mercan resiflerinin, %50'sini çoktan kaybettik ve daha da fazlasını kaybetme riskimiz var. Dünyadaki tüm mercan resiflerini kaybedersek, gezegenimiz ne gibi felaketlerle karşı karşıya kalır sizler için anlattık.

Mercan resifleri, renkli okyanus hayatının bir parçasıdır. Ancak günümüzde giderek azalıyorlar. Gezegenimiz, son 30 yılda mercanların %50'sini çoktan kaybetti; eğer geri kalanı da kaybedersek sonuçları gerçekten korkutucu olur. Bu durumdan en çok da deniz yaşamı etkilenecek. Mercan kayalıkları, okyanus tabanının %1'inden daha azını kapsıyor ancak okyanus ekosisteminin dörtte biri için büyük bir öneme sahiptir.

Bazı tahminlere göre, mercan kayalık ekosistemlerinden yeni bir ilaç türü bulmak, toprak temelli bir ilaç üretme ihtimalinden 300 ila 400 kat daha fazla. Tabi eğer gelecek yüzyıllarda mercan diye bir şey kalırsa. Devrim niteliğindeki ilaçlara ek olarak, yarım milyardan fazla insan, gıda ve iş için bu resiflere bağımlıdır. Dünyadaki proteinin yaklaşık beşte biri, deniz ürünlerinden geliyor ve insanlar, ortalama olarak yılda yaklaşık 22 kilogram balık yiyor.

Resifler olmadan milyarlarca deniz canlısı türü, acı çekecek, milyonlarca insan en önemli besin kaynağını kaybedecek ve ekonomiler büyük bir darbe alacak. Mercan kayalıkları, dünya çapında 100'den fazla ülkeye ve bölgeye turist çekmektedir. Bu turistler, su altı manzaralarına milyarlarca dolarlık para veriyor. Eğer mercanlar olmasaydı, ekonomistler kıyı turizminin %9'dan fazla zarara uğrayacağını düşünüyor, bu da yaklaşık 36 milyar dolara denk geliyor.

Ama bugün insanlar, mercanları riske atıyorlar. Yükselen okyanus sıcaklığı ve kirliliği, mercan ekosistemlerinin sadece birkaç yıl içinde yok olacağı anlamına geliyor. Eğer okyanusların ısınmasının önüne geçemezsek, önümüzdeki birkaç sene içinde mercanlar Dünya'dan tamamıyla silinebilir.