Elementlerin Günlük Hayatımızdaki Kullanım Alanları!

Elementler, aynı tür atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelerdir. Onlar, kelimenin tam anlamıyla her yerdeler! İnsan olarak bizler bile elementler bütünüyüz. %65'imiz oksijen, %18'imiz karbon, %10'umuz hidrojen, 1.5%'imiz kalsiyum olarak uzuyor liste. İçtiğimiz su, yediğimiz ekmek, okuduğumuz kitap, tabaklar, çanaklar her şey, gerçekten her şey elementler bütünü. Peki haklarında isimleri ve atom numaraları dışında neler biliyoruz?
Başlıklarda her bir elementi, ait olduğu gruba göre renklendirdik. Örneğin, hidrojen elementinin başlık rengi yeşil, bu onun ametaller grubundan bir element olduğunu göstermektedir.
HİDROJEN
Sembolü: H
Kullanım Alanları: Evrenin kütlesinin %75'ni oluşturan element, evrendeki atomların da yaklaşık yüzde %90'ını oluşturmaktadır. Kimyasal, günümüzde hem gaz hem de sıvı yakıt olarak oldukça fazla kullanılmaktadır. NASA'nın uzay mekiği programlarında ana yakıt olarak kullanıldığı gibi, petrol ve imalat sanayilerinde de yoğun şekilde kullanılmaktadır.
Hidrojen dolu bir balonun patlama anını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
HELYUM
Sembolü: He
Kullanım Alanları: Helyum gazı, genellikle havadan daha hafif olmasıyla bilinir ve özellikle havada süzülen parti balonlarında çok sık kullanılır. Aynı zamanda, ark kaynaklanmasında ve roketlerde sıvı yakıt tanklarına basınç uygulanması için asal kalkan olarak da kullanılır. Eğlence amaçlı kullanımının oldukça fazla olmasından dolayı doğal helyum kaynakları, önümüzdeki on yılda tamamen tükenme riski altında bulunuyor.
LİTYUM
Sembolü: Li
Kullanım Alanları: Lityum, genellikle pillerde kullanılmasıyla bilinir. Aynı zamanda alüminyum alaşımlarında, örneğin tencereleri daha dayanıklı hale getirmek için kullanılır. Kullanım alanlarından en şaşırtıcısı ise, bir psikolojik rahatsızlık olan bipolar bozuklukta duygudurum düzenleyicisi olarak kullanılmasıdır.
BERİLYUM
Sembolü: Be
Kullanım Alanları: Bu element, en çok bakır için bir alaşım maddesi olarak kullanılır. Birleştirildiğinde ortaya çıkan metal, berilyum bakır, yaylar ve çeşitli elektrik uygulamaları için kullanılmaktadır. Element, hafif metal özelliklerinden dolayı havacılık endüstrisinde sıklıkla kullanılmaktadır.
BOR
Sembolü: B
Kullanım Alanları: Bor genellikle piroteknikte kullanılır. (Piroteknik, daha çok havai fişek üretimi ile bilinse de; kibrit, oksijen mumları, patlayıcı civata ve perçinler, otomobil hava yastıkları gibi maddelerin üretimini de içermektedir.) Element yakıldığında yeşil bir renk çıkarmaktadır. Diğer yaygın kullanım alanları ise borik asit ve boraks yapımıdır. Bor elementinin antiseptikler, yıkama kimyasalları, seramik verniklerinde ya da göz damlalarında bulunduğunu görebilirsiniz.
KARBON
Sembolü: C
Kullanım Alanları: Karbon, doğal gaz, kömür ve petrol gibi doğal organik yakıtların temelidir. Kalemler, maden eritme kapları ya da elektrik kaynak çubuğu için güçlü bir karbon molekül biçimi olan grafit kullanılır. Saf elmas da tamamen karbon atomlarından oluşmaktadır. Bir diğer yaygın kullanım alanı da nano borucuklardır.
İşte karbonla ilgili oldukça bilgilendirici bir video:
AZOT
Sembolü: N
Kullanım Alanları: Dünyanın tüm atmosferinin yüzde 78'i azottan oluşur. Element, gübrelemede önemli bir besin maddesi ve nitrik asit, naylon ve patlayıcı maddelerde önemli bir bileşen olduğu için kimya endüstrisinde önemlidir.
OKSİJEN
Sembolü: O
Kullanım Alanları: Oksijen, insan yaşamı için en önemli elementtir. Saf oksijen, nefes alma problemlerini tedavi etmek amacıyla kullanılırken aynı zamanda uzay araçlarının içinde yaşamaya olanak sağlar. Endüstride ise oksijen, ağırlıklı olarak çelik ve diğer metal alaşımlarının imalatında kullanılır.
FLOR
Sembolü: F
Kullanım Alanları: Flor, yaygın olarak içme suyuna koyulan bir katkı maddesi olup, diş macunlarının da etken maddesidir. Popüler TV dizisi "Breaking Bad"de çözünen bir madde olarak, hidroflorik asit kullanılmıştır. Kimyasal, camları eritebilir ve ağırlıklı olarak bir aşındırma bileşimi olarak kullanılmaktadır.
NEON
Sembolü: Ne
Kullanım Alanları: Neon, bütün bir evrende en çok bulunan dördüncü elementtir. Elementin en göze çarpan kullanım alanı reklam tabelalarıdır, çünkü element elektrikle buluştuğunda genellikle parlar. Tabela endüstrisinde kullanıldığı kadar, yüksek gerilim sayaçları ve lazerlerde de kullanılmaktadır.
SODYUM
Sembolü: Na
Kullanım Alanları: Sodyum, sarı ışık elde etmek için sokak lambalarında kullanımının yanı sıra sofra tuzu, çamaşır suyu, boraks gibi pek çok bileşimin etken maddesidir.
MAGNEZYUM
Sembolü: Mg
Kullanım Alanları: Magnezyum, epsom tuzu, magnezyum sütü, magnezyum klorür veya magnezyum sitrat olarak tıp alanında oldukça kullanılan bir elementtir. Aynı zamanda magnezyum hayvan ve bitki yaşamının başlıca elementlerinden biridir.
Videoda oksijenle tepkimeye giren magnezyumu izleyebilirsiniz:
ALÜMİNYUM
Sembolü: Al
Kullanım Alanları: Alüminyum teneke ve folyo olarak, mutfak eşyaları, uçak ve otomotiv parçaları ile diğer yapısal uygulamalarda kullanılan yumuşak ve kolayca şekil verilebilen bir elementtir.
SİLİKON
Sembolü: Si
Kullanım Alanları: Silikon, yarı iletken endüstrisinin katı hal elektroniklerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür kullanımlar için silikon, bor, galyum, fosfor ya da arsenik ile birlikte kullanılır.
FOSFOR
Sembol: P
Kullanım Alanları: Fosfor, fosfat bileşikleri yoluyla organik yaşam için ana besinlerden biridir. Biyolojik fosfor döngüsünü desteklemek için gübrelerde kullanılır. Bunlara ek olarak, patlayıcı ve piroteknikte de kullanılmaktadır.
Beyaz fosforla ilgili detaylı bilgi için videoyu izleyebilirsiniz:
SÜLFÜR
Sembolü: S
Kullanım Alanları: Sülfür, barut ve diğer pirotekniklerde ve kauçuk üretiminde; böcek zehri, mantar önleyici veya dezenfektan olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda cilt hastalıklarının tedavisinde de kullanılabilir, ancak başlıca çözelti olarak kullanılmaktadır.
KLOR
Sembolü: Cl
Kullanım Alanları: Klor, su arıtımında ya da antiseptik olarak kullanılır. Kağıt, plastik, çözücü ve tekstil ürünlerinin üretimi sırasında oldukça fazla miktarda klor kullanılır.
ARGON
Sembolü: Ar
Kullanım Alanları: Argon, akkor ve floresan ampullerde, oksijenin korozyondan korunması için filamanın etrafında koruyucu bir katman olarak kullanılır. Aynı zamanda, ark kaynağı ve yarı iletken kristallerde koruyucu bir kalkan olarak da kullanılır.
POTASYUM
Sembolü: K
Kullanım Alanları: Potasyum esas olarak bileşiklerde kullanılır. Gübrelerde kullanılan potasyum klorürü üretmek içinse klor ile birleştirilir. Potasyum hidroksit ayrıca sabun ve temizleyicilerde de kullanılmaktadır.
KALSİYUM
Sembolü: Ca
Kullanım Alanları: Kalsiyum, indirgeyici bir madde olarak toryum ve uranyum hazırlamak için kullanılır. Alüminyum, bakır, kurşun ve magnezyumda alaşım maddesi olarak da kullanılabilir.
Aşağıda "500.000 dolarlık kalsiyum" videosunu izleyebilirsiniz:
SKANDİYUM
Sembolü: Sc
Kullanım Alanları: Civalı buhar lambalarında yoğun olarak kullanılan skandiyum, stadyum aydınlatmalarının önemli bir unsurudur. Radyoaktif izotopu da takip aracı olarak kullanılabilmektedir.
TİTANYUM
Sembolü: Ti
Kullanım Alanları: Titanyum, alüminyum, demir ve diğer metallerle alaşımlarda kullanılan inanılmaz güçlü bir metaldir. Bu güçlü metal, havacılık endüstrisinde ve motorlarda kullanılır. Isıl aşırılıklarda gücünü koruyabilir.
VANADYUM
Sembolü: V
Kullanım Alanları: Bu element, jet motorları ve uçak parçaları yapımında kullanılır. Kullanımlarının tamamı, mıknatıslarda kullanılan vanadyum-galyum bant gibi başka bir metal veya element ile kombine edilmesini gerektirir.
KROM
Sembolü: Cr
Kullanım Alanları: Krom, paslanmaz çelikte ve krom kaplama işleminde kullanılır. Pek çok krom çeşidi, canlı renkleriyle bilinmektedir.
MANGAN
Sembolü: Mn
Kullanım Alanları: Manganez dioksit, Dünya'nın kabuğunun yaklaşık %14'ünü oluşturur. Hidrojen oluşumunu önlemek için pillerde yoğun olarak kullanılmaktadır. Demir bileşiklerinden gelen yeşil rengi çıkarmak için camda da kullanılır.
DEMİR
Sembolü: Fe
Kullanım Alanları: Demir, temel olarak çelik yapımında kullanılmaktadır. Çelik, krom ile birleştiğinde korozyona karşı dayanıklı, paslanmaz çelik üretir.
KOBALT
Sembolü: Co
Kullanım Alanları: Kobalt, çoğunlukla kanser tedavisinde ve radyoterapide kullanılmaktadır.
Kobaltla ilgili detaylı bilgi almak için videoyu seyredebilirsiniz:
NİKEL
Sembolü: Ni
Kullanım Alanları: Nikel, paslanmaz çelik ve diğer korozyon önleyici metal alaşımlarında kullanılır. Diğer belirgin kullanımları, boru ve boru üretiminin yanı sıra tuzdan arındırma işlemini de kapsar.
BAKIR
Sembolü: Cu
Kullanım Alanları: Bakır, elektriği en iyi ileten iletkenlerden biri olarak, elektroniğin ve motorların kullanımına katkı sağlar. Aynı zamanda termal olarak da iyi bir iletken olduğun için radyatörlerde, klima ünitelerinde ve ısıtma sistemlerinde kullanılır.
ÇİNKO
Sembolü: Zn
Kullanım Alanları: Çinko, pirinç, nikel, gümüş ve alüminyumda alaşım maddesi olarak kullanılır. Boya, lastik, kozmetik, pil, tekstil ve mürekkep üretiminde çinkoya oldukça ihtiyaç duyulur.
GALYUM
Sembolü: Ga
Kullanım Alanları: Galyum düşük bir erime noktasına sahip olduğundan, civa yerine tıbbi termometrelerde sıklıkla kullanılır. Arsenik ile birleştirildiğinde, lazerlerde ve güneş panellerinde kullanılır. Ayrıca ayna imalatında da kullanılabilir.
Teneke kutuyu eriten galyum videosu:
GERMANYUM
Sembolü: Ge
Kullanım Alanları: Germanyum, yarı iletken endüstrisinde kendine kullanım yeri bulmaktadır. Diğer elementlerle birlikte kullanıldığında, yüksek verimli transistörler yapar. Aynı zamanda floresan ampullerde de kullanılmaktadır.
ARSENİK
Sembolü: As
Kullanım Alanları: Bu element, öncelikli olarak Galyum ile transistörlerde bir katkı aracı olarak kullanılır. Pek çok arsenik bileşiği böcek öldürücü ve zehir olarak da kullanılmaktadır.
SELENYUM
Sembolü: Se
Kullanım Alanları: Selenyumunun başlıca kullanım alanı cam sanayiidir. Özellikleri sınıfları renksizleştirme ve kırmızı cam yapımında kullanılmasını sağlar. Güneş ve fotosellerde kullanılır. Film fotoğrafçılığında fotoğrafik bir toner olarak da kullanılır.
BROM
Sembolü: Br
Kullanım Alanları: Brom, plastik ve elektronikte alev geciktirici olarak kullanılır. Aynı zamanda, suyun arındırılması ve dezenfekte edilmesi için kullanılabilmekte, bu da yüzme havuzlarında ve sıcak küvetlerde kullanılmasını sağlamaktadır.
KRİPTON
Sembolü: Kr
Kullanım Alanları: Dünya atmosferinin yaklaşık %1.000'i kriptondur, bu da temin edilmesini nispeten zorlaştırır. Element, yüksek hızlı fotoğraf makinelerinin flaşlarının yanıp sönmesinde ve iletken bir gaz olarak floresan ışıklarında kullanılır.
RUBİDYUM
Sembolü: Rb
Kullanım Alanları: Rubidyum, iz gazları uzaklaştırmak için vakum tüplerinde kullanılır. Ayrıca kolay iyonlaşabilmelerinden dolayı, genellikle uzay araçlarında itici güç olarak da kullanılmaktadır.
STRONSİYUM
Sembolü: Sr
Kullanım Alanları: Stronsiyum piroteknikte parlak kırmızılar elde etmek için kullanılır. Demir tuzu üretiminde ve çinko arıtımında da kullanılabilir.
İTRİYUM
Sembolü: Y
Kullanım Alanları: İtriyum oksit, kırmızı fosforlu televizyon tüpleri yapmak için kullanılır. Bununla birlikte, alüminyum ve magnezyum alaşımlarındaki kuvveti arttırmak için kullanılmaktadır.
ZİRKONYUM
Sembolü: Zr
Kullanım Alanları: Zirkonyum pompa ve kapakçıklarda anti-korozyon bileşiği olarak kullanılır. Nötronları absorbe etmez, bu nedenle nükleer reaktörlerde yaygın olarak kullanılır.
NİOBYUM
Sembolü: Nb
Kullanım Alanları: Niobyum, paslanmaz çelik alaşımlarında kullanılır. Niobium ile üretilen alaşımlar çok güçlüdür ve genellikle boru hatları ve jet motorlarında kullanılırlar.
Niobyum ile ilgili daha detaylı bilgi için videoyu izleyebilirsiniz:
MOLİBDEN
Sembolü: Mo
Kullanım Alanları: Molibden füze ve uçak bölümlerinde olduğu kadar nükleer enerji endüstrisinde de kullanılmaktadır. Temel olarak çelikleri rafine etmek için alaşım maddesi olarak kullanılsa da, petrolü rafine etmek için de kullanılabilir.
TEKNESYUM
Sembolü: Tc
Kullanım Alanları: Teknesyum, radyoaktif bir izleyici olarak kullanılabilen sentezlenmiş bir elementtir.
RUTENYUM
Sembolü: Ru
Kullanım Alanları: Rutenyum, metalleri sertleştirmek için bir katalizör olarak kullanılır. Elektrik kontaklarında ve renkli camlarda da kullanılabilir.
RODYUM
Sembolü: Rh
Kullanım Alanları: Rodyum, elektrik kontaklarını üretmek için kullanılır. Bu kullanım katalitik konvertöre kadar uzanır, ancak temel olarak alaşım maddesi olarak kullanılmaktadır. Rodyum alaşımları fırınlarda, elektrotlarda ve bujilerde kullanılabilir.
PALADYUM
Sembolü: Pd
Kullanım Alanları: Paladyum, hidrojeni kolayca absorbe eden paslanmaz bir sert metaldir.
GÜMÜŞ
Sembolü: Ag
Kullanım Alanları: Gümüş, takı ve sofra takımlarında kullanılır. Kararan bir madde olmasına rağmen, insanoğlunun bildiği en iyi yansıtıcıdır. Ayrıca gümüş lehimleme, lehimleme bileşiklerinde ve pillerde kullanılır.
KADMİYUM
Sembolü: Cd
Kullanım Alanları: Kadmiyum zehirli bir elementtir, bu yüzden oldukça az kullanılır. Korozyonun önlenmesi veya nükleer reaktörlerde nötronların emilmesi için kullanılır. Ticari kullanımlarından biri ise, şarj edilebilir nikel-kadmiyum piller içindir.
İNDİYUM
Sembolü: In
Kullanım Alanları: İndiyum, öncelikle transistör üretim sürecinde germanyum için bir katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda yüksek yansıtıcı aynalar ve düşük erime noktalı noktalı alaşımlar yapmak için kullanılır.
İndiyum hakkında detaylı bilgi için videoyu izleyebilirsiniz:
KALAY
Sembolü: Sn
Kullanım Alanları: Kalay, cilalanabilme özelliğine sahiptir ve aşınabilir değildir. Çoğunlukla diğer metalleri kaplamak veya lehim ve kalay alaşımları olarak kullanılır. Niobyum-kalay mıknatıslar, süper-iletkenlik özellikleri ile bilinirler.
ANTİMON
Sembolü: Sb
Kullanım Alanları: Antimon çoğunlukla pillerde, kablo kılıfında ve diğer metal ürünlerde kullanılır. Alev geçirmez malzemeler ve boyalar yapmak için kullanılabilir. Eski Mısırlılar bu elementi siyah göz makyajı olarak kullanıyorlardı.
TELLÜR
Sembolü: Te
Kullanım Alanları: Tellür, bakır ve paslanmaz çeliğin daha iyi işlenebilirliğini sağlar. Dökme demir ve elektrik fünyelerinin temel bir bileşeni olarak kullanılır.
İYOT
Sembolü: I
Kullanım Alanları: İyot, fotoğraf filminde veya yaralar için antiseptik olarak kullanılmaktadır. Radyoaktif izotop iyodin-131 bazı tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
KSENON
Sembolü: Xe
Kullanım Alanları: Ksenon, film setlerindeki fotoğrafik flaşlar ve ark lambalarında kullanılır. Bir ark lambasına basınç uygulandığında UV ışığı üretebilir. Ayrıca radyasyon algılama ve X-ray sayaçları için de kullanılır.
SEZYUM
Sembolü: Cs
Kullanım Alanları: Sezyum, iz gazları uzaklaştırmak için vakum tüplerinde bir gaz giderici olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda, atomik saatlerin temel elementi olduğu kadar hidrojenasyon işleminde bir katalizör olarak da kullanılabilir.
Dünyadaki en aktif element olan sezyum hakkında daha fazla bilgi için videoyu izleyebilirsiniz:
BARYUM
Sembolü: Ba
Kullanım Alanları: Baryum, piroteknikte yeşil bir ışıma üretmek için kullanılır. Vakum tüplerinden gazları uzaklaştırmak için bir alıcı olarak da kullanılabilir. Aynı zamanda X-ray ışınlarında kontrast madde olarak baryum bileşikleri kullanılmaktadır.
LANTAN
Sembolü: La
Kullanım Alanları: Lantan, film setleri için ark ışıkları yapmak için nadir toprak elementleri ile birlikte kullanılır. Metal çakmaklardaki çakmaktaşı üretiminde kullanılan misch metalinin yaklaşık %25'ini lantan oluşturur.
SERYUM
Sembolü: Ce
Kullanım Alanları: Seryum misch metalinin bir parçası olarak çakmak taşı üretmek için kullanılır. Petrolü rafine etmek için bir katalizör olarak kullanılabilir. Seryum oksit, kendi kendini temizlemeyen fırın duvarlarının bir parçası olarak da kullanılmaktadır.
PRASEODİM
Sembolü: Pr
Kullanım Alanları: Praseodim, kaynakçılar için üretilen sarı cam gözlükleri yapmak için kullanılır. Aynı zamanda çakmak taşı ürünlerinde de kullanılmaktadır. Bununla birlikte, temel kullanım amacı cam ve emayeyi renklendirmektir.
NEODİMYUM
Sembolü: Nd
Kullanım Alanları: Neodimyum da çakmak taşı için ve aynı zamanda uzman kaynakçı gözlüklerinin bir parçası olarak kullanılır. Güçlü mıknatıs yapımı için de kullanılabilir.
PROMETYUM
Sembolü: Pm
Kullanım Alanları: Promethium esas olarak radyasyon araştırması için kullanılır. Nükleer pillerde veya sinyaller için ışık kaynağı olarak da kullanılabilir. Araştırmacılar, yakında taşınabilir röntgen cihazlarında kullanılabileceğini düşünmekteler.
SAMARYUM
Sembolü: Sm
Kullanım Alanları: Samaryum, etanol yakıtlarının dehidrasyonu ve dehidrojenizasyonu için bir katalizör olarak kullanılır. Kızılötesi ışınlarını emmek için veya kanser tedavisinde de kullanılabilir.
İşte samaryum elementiyle ilgili bir video:
EVROPİYUM
Sembolü: Eu
Kullanım Alanları: Evropiyum, nötronları oldukça iyi emmesi sebebiyle nükleer reaktörlerde sıklıkla kullanılır. Bileşiklerinden biri, televizyon reseptörlerinde kırmızı fosfor üretiminde de kullanılmaktadır.
GADOLİNYUM
Sembolü: Gd
Kullanım Alanları: Gadolinyum, genellikle mikrodalgalarda kullanılır. Ayrıca yeşil fosforlu televizyon tüplerinde de kullanılabilir. Element manyetik olduğu için yakın zamanda manyetik rezonans görüntüleme makinelerinde de kullanılmasına başlanmıştır.
TERBİYUM
Sembolü: Tb
Kullanım Alanları: Terbiyum, yüksek sıcaklıktaki yakıt hücrelerinin stabilizörü olarak kullanılır. Alaşımları elektronik cihazlarda ve manyetik alan göstergeleri olarak da kullanılabilir.
DİSPROZYUM
Sembolü: Dy
Kullanım Alanları: Nadir toprak elementleri ile kombine edildiğinde disprosyum, bir lazer materyali olarak kullanılır. Ayrıca nükleer reaktör çubuklarında da kullanılabilir.
HOLMİYUM
Sembolü: Ho
Kullanım Alanları: Holmiyum, bir manyetik yoğunlaştırıcı olarak mıknatısların üretiminde kullanılır. Ayrıca kübik zirkon imalatında sarı veya kırmızı renk verici olarak da kullanılmaktadır.
ERBİYUM
Sembolü: Er
Kullanım Alanları: Erbiyum, nükleer kontrol çubuklarında kullanılan iyi bir nötron emicidir. Aynı zamanda, amper ve lazerlerdeki kullanımlarında metallerin sertliğini azaltmak için de kullanılabilir.
TULYUM
Sembolü: Tm
Kullanım Alanları: Tulyum yeryüzünde doğal olarak en az bulunan elementtir. Bu yumuşak metal oldukça pahalıdır ve ticari hiçbir uygulaması yoktur.
Bu nadir elementle ilgili videoyu izleyebilirsiniz:
İTERBİYUM
Sembolü: Yb
Kullanım Alanları: İterbiyumun çelik içinde tane inceltme işleminde kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu olası kullanım fikri dışında, henüz herhangi bir kullanım alanı yoktur.
LUTESYUM
Sembolü: Lu
Kullanım Alanları: Lutesyum, çok nadir bulunan bir elementtir; dolayısıyla fiyatı da oldukça pahalıdır. Rafine edildiğinde, petrol ayırma işleminde kullanılabilmektedir. Oldukça nadir olduğu için bundan başka ticari uygulaması yoktur.
HAFNİYUM
Sembolü: Hf
Kullanım Alanları: Hafniyum iyi bir nötron emici olduğundan nükleer denizaltıların, nükleer kontrol çubuklarında kullanılır. Yüksek erime noktasına sahip olduğu için plazma kaynak meşalelerinde de kullanılmaktadır. Hafniyum oksit de mikroçiplerde kullanılabilir.
TANTAL
Sembolü: Ta
Kullanım Alanları: Tantal, elektronik endüstrisinde kapasitörler ve direnç elemanları için kullanılır. Metal alaşımlarındaki mukavemeti ve korozyon direncini arttırmak için de kullanılabilir. Element aynı zamanda cerrahi aletlerde de kullanılmaktadır, çünkü bağışıklık tepkisine neden olmaz.
VOLFRAM
Sembolü: W
Kullanım Alanları: Volfram ya da diğer adıyla tungsten, metaller arasında en yüksek erime noktasına sahip elementtir; bu da akkor ampullerde filament olarak kullanılmasına neden olur. Ayrıca çelikleri güçlendirmek için de kullanılabilmektedir.
RENYUM
Sembolü: Re
Kullanım Alanları: Renyum, yüksek oktanlı benzinin üretiminde ortak bir katalizördür. Ayrıca, jet motorları için alaşımlar ve kütle izgeçizerleri için filament olarak da kullanılmaktadır.
Renyum ile ilgili daha detaylı bilgi için videoyu izleyebilirsiniz:
OSMİYUM
Sembolü: Os
Kullanım Alanları: Osmiyum ağırlıklı olarak sert metal alaşımları yapmak için kullanılır. Tükenmez kalem uçları, pikap iğneleri, elektrik kontakları ve sürtünmenin hafifletilmesi gereken diğer metal bileşenlerinde elementin kullanımı ile karşılaşmak mümkündür.
İRİDYUM
Sembolü: Ir
Kullanım Alanları: İridyum çoğunlukla platin için sertleştirici bir madde olarak kullanılır. Bu element ayrıca dolma kalem uçlarında ve pusula yataklarında da kullanılmaktadır.
PLATİN
Sembolü: Pt
Kullanım Alanları: Platin uzun zamandır takı olarak ve korozyona dirençli özellikleri sebebiyle kullanılmıştır. Ana kullanım alanı ise otomobiller için katalitik konvertörlerdir.
ALTIN
Sembolü: Au
Kullanım Alanları: Altın dünyada en çok sahip olmak istenilen elementtir. :)
Bunca Element Arasında Altın Neden Bu Kadar Değerli?
CIVA
Sembolü: Hg
Kullanım Alanları: Cıva, termometre, barometre ve benzeri aletlerin yapımında kullanılır. Ayrıca sokak lambaları ve floresan lambalarda da kullanılmaktadır.
Cıva ile ilgili detaylı bilgi için videoyu izleyebilirsiniz:
TALYUM
Sembolü: Tl
Kullanım Alanları: Talyum, düşük erime noktalı cam oluşturmak için kullanılır. Bir zamanlar fare zehri olarak kullanılsa da evlerde kullanımı artık yasaktlanmıştır.
KURŞUN
Sembolü: Pb
Kullanım Alanları: Kurşun, tellerin korozyondan korunması için bir kaplama olarak kullanılır. Ayrıca kurşun, otomobiller için kurşun-asit pillerde de kullanılmaktadır.
BİZMUT
Sembol: Bi
Kullanım Alanları: Bizmut, düşük erime noktasına bağlı olarak genellikle yangın dedektörlerinde ve yangın söndürme sistemlerinde kullanılır. Aynı zamanda bu özelliğinden dolayı elektrik sigortalarında da kullanılmaktadır.
POLONYUM
Sembolü: Po
Kullanım Alanları: Polonyum, kısa süreli kullanımlarda atomik bir ısı kaynağı olarak kullanılabilir. Ayrıca anti-statik fırçalarda ve filmde de kullanılmaktadır.
ASTATİN
Sembolü: At
Kullanım Alanları: Astatin, radyoaktif bir izleyici olarak kullanılmaktadır ayrıca kanser tedavisinde de kullanılır.
RADON
Sembolü: Rn
Kullanım Alanları: Radon da kanser tedavisinde kullanılan bir elementtir. Genellikle hastanelerde radyumdan pompalanarak ve daha sonra sızdırmaz tüplere koyularak üretilebilmektedir.
FRANSİYUM
Sembolü: Fr
Kullanım Alanları: Fransiyumun en istikrarlı izotopu olan francium-223, 22 dakikalık bir yarı ömre sahiptir. Kısa ömrü nedeniyle bu elementin kullanımı yoktur.
RADYUM
Sembolü: Ra
Kullanım Alanları: Radyum, bir nötron kaynağı olarak veya radon üretmek için kullanılmaktadır. Bir gram radyum-226 her gün 0.0001 mL radon üretebilmektedir. Ayrıca element uranyumdan 1.000.000 kat daha aktiftir.
AKTİNYUM
Sembolü: Ac
Kullanım Alanları: Aktinyum, tıpta radyo-immünoterapi için kullanılır. Element sadece uranyum madeninde bulunduğu için oldukça pahalıdır. Bir gram aktinyumun 1/10'u bir ton uranyuma eşdeğerdir.
TORYUM
Sembolü: Th
Kullanım Alanları: Toryum, akkor ampullerin tellerini kaplamak için kullanılır. Atomlarına parçalanma yoluyla nükleer yakıt olarak da kullanılabilir.
PROTAKTİNYUM
Sembolü: Pa
Kullanım Alanları: Şu anda nispeten seyrek bir element olması nedeniyle protaktinyumun herhangi bir kullanım alanı bulunmamaktadır.
URANYUM
Sembolü: U
Kullanım Alanları: Uranyum, nükleer güç reaktörleri için ısı ve nükleer silahlar için de gerekli malzemeyi üretmektedir. Ayrıca cam için bir renklendirici olarak da kullanılmaktadır.
NEPTÜNYUM
Sembolü: Np
Kullanım Alanları: Neptünyumun bilinen herhangi bir kullanımı yoktur.
PLÜTONYUM
Sembolü: Pu
Kullanım Alanları: Plütonyum nükleer yakıt ve nükleer silahlarda kullanılmaktadır.
Plütonyum ile ilgili detaylı bilgi için videoyu izleyebilirsiniz:
AMERİKYUM
Sembolü: Am
Kullanım Alanları: Amerikyum duman dedektörlerinde kullanılmaktadır ve aynı zamanda taşınabilir bir gama ışın kaynağıdır.
KÜRİYUM
Sembolü: Cm
Kullanım Alanları: Küriyum esas olarak radyoaktivite araştırmaları için kullanılır. Ancak gram başına plütonyumdan daha fazla nükleer enerji üretebilir.
BERKELYUM
Sembolü: Bk
Kullanım Alanları: Berkelyum nadir bulunan bir elementtir ve bu yüzle herhangi bir kullanımı yoktur.
KALİFORNİYUM
Sembolü: Cf
Kullanım Alanları: Kaliforniyum güçlü bir nötron yayıcısıdır. Metal dedektörlerinde gümüş ve altın tespiti için kullanılır. Aynı zamanda, yer altı yağ tabakalarını tanımlamak ve havacılık uygulamalarında metal yorgunluğunu tespit etmek için kullanılabilir.
AYNŞTAYNYUM
Sembolü: Es
Kullanım Alanları: Element araştırmalar dışında hiçbir alanda kullanılmamaktadır.
FERMİYUM
Sembolü: Fm
Kullanım Alanları: Bu element de araştırmalar dışında herhangi bir alanda kullanılamamaktadır.
Hakkında daha detaylı bilgi için videoyu izleyebilirsiniz:
MENDELEVYUM
Sembolü: Md
Kullanım Alanları: Mendelevyum da araştırmalar dışında herhangi bir alanda kullanılmamakta.
NOBELYUM
Sembolü: No
Kullanım Alanları: Nobelyum elementi de araştırmalar dışında bir alanda kullanılmamaktadır.
LAVRENSİYUM
Sembolü: Lr
Kullanım Alanları: Araştırmalar dışında bir kullanımı yoktur.
RUTHERFORDİYUM
Sembolü: Rf
Kullanım Alanları: Rutherfordiyum elementinin de araştırmalar dışında bir kullanım alanı yoktur.
DUBNİYUM
Sembolü: Db
Kullanım Alanları: Elementin araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.
SEABORGİYUM
Sembolü: Sg
Kullanım Alanları: Elementin araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.
BOHRİYUM
Sembolü: Bh
Kullanım Alanları: Elementin araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.
HASSİYUM
Sembolü: Hs
Kullanım Alanları: Elementin araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.
Hassiyum ile ilgili detaylı bilgi için videoyu izleyebilirsiniz.
MEİTNERİYUM
Sembolü: Mt
Kullanım Alanları: Elementin araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.
DARMSTADTİYUM
Sembolü: Ds
Kullanım Alanları: Elementin araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.
RÖNTGENYUM
Sembolü: Rg
Kullanım Alanları: Elementin araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.
KOPERNİKYUM
Sembolü: Cn
Kullanım Alanları: Kopernikyum elementinin de araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.
Elementle ilgili detaylı bilgi için videoyu izleyebilirsiniz:
NİHONYUM
Sembolü: Nh
Kullanım Alanları: Elementin araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.
FLEROVYUM
Sembolü: Fl
Kullanım Alanları: Elementin araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.
MOSKOVYUM
Sembolü: Mc
Kullanım Alanları: Elementin araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.
Moskovyumla ilgili detaylı bilgi için videoyu izleyebilirsiniz:
LİVERMORYUM
Sembolü: Lv
Kullanım Alanları: Elementin araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.
UNUNSEPTİYUM
Sembolü: Ts
Kullanım Alanları: Elementin araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.
UNUNOKTİYUM
Sembolü: Og
Kullanım Alanları: Elementin araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.
Ununoktiyum ile ilgili detaylı bilgi için videoyu izleyebilirsiniz: