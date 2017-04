Elementlerin Günlük Hayatımızdaki Kullanım Alanları!

Periyodik tablodaki 1 atom numaralı hidrojenden, 118 atom numaralı ununoktiyuma kadar her bir elementin temel kullanım alanlarını ve günlük hayattaki yerlerini sıralıyoruz.

Elementler, aynı tür atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelerdir. Onlar, kelimenin tam anlamıyla her yerdeler! İnsan olarak bizler bile elementler bütünüyüz. %65'imiz oksijen, %18'imiz karbon, %10'umuz hidrojen, 1.5%'imiz kalsiyum olarak uzuyor liste. İçtiğimiz su, yediğimiz ekmek, okuduğumuz kitap, tabaklar, çanaklar her şey, gerçekten her şey elementler bütünü. Peki haklarında isimleri ve atom numaraları dışında neler biliyoruz?

Başlıklarda her bir elementi, ait olduğu gruba göre renklendirdik. Örneğin, hidrojen elementinin başlık rengi yeşil, bu onun ametaller grubundan bir element olduğunu göstermektedir.

HİDROJEN

Sembolü: H

Kullanım Alanları: Evrenin kütlesinin %75'ni oluşturan element, evrendeki atomların da yaklaşık yüzde %90'ını oluşturmaktadır. Kimyasal, günümüzde hem gaz hem de sıvı yakıt olarak oldukça fazla kullanılmaktadır. NASA'nın uzay mekiği programlarında ana yakıt olarak kullanıldığı gibi, petrol ve imalat sanayilerinde de yoğun şekilde kullanılmaktadır.

Hidrojen dolu bir balonun patlama anını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

HELYUM

Sembolü: He

Kullanım Alanları: Helyum gazı, genellikle havadan daha hafif olmasıyla bilinir ve özellikle havada süzülen parti balonlarında çok sık kullanılır. Aynı zamanda, ark kaynaklanmasında ve roketlerde sıvı yakıt tanklarına basınç uygulanması için asal kalkan olarak da kullanılır. Eğlence amaçlı kullanımının oldukça fazla olmasından dolayı doğal helyum kaynakları, önümüzdeki on yılda tamamen tükenme riski altında bulunuyor.

LİTYUM

Sembolü: Li

Kullanım Alanları: Lityum, genellikle pillerde kullanılmasıyla bilinir. Aynı zamanda alüminyum alaşımlarında, örneğin tencereleri daha dayanıklı hale getirmek için kullanılır. Kullanım alanlarından en şaşırtıcısı ise, bir psikolojik rahatsızlık olan bipolar bozuklukta duygudurum düzenleyicisi olarak kullanılmasıdır.

BERİLYUM

Sembolü: Be

Kullanım Alanları: Bu element, en çok bakır için bir alaşım maddesi olarak kullanılır. Birleştirildiğinde ortaya çıkan metal, berilyum bakır, yaylar ve çeşitli elektrik uygulamaları için kullanılmaktadır. Element, hafif metal özelliklerinden dolayı havacılık endüstrisinde sıklıkla kullanılmaktadır.

BOR

Sembolü: B

Kullanım Alanları: Bor genellikle piroteknikte kullanılır. (Piroteknik, daha çok havai fişek üretimi ile bilinse de; kibrit, oksijen mumları, patlayıcı civata ve perçinler, otomobil hava yastıkları gibi maddelerin üretimini de içermektedir.) Element yakıldığında yeşil bir renk çıkarmaktadır. Diğer yaygın kullanım alanları ise borik asit ve boraks yapımıdır. Bor elementinin antiseptikler, yıkama kimyasalları, seramik verniklerinde ya da göz damlalarında bulunduğunu görebilirsiniz.

KARBON

Sembolü: C

Kullanım Alanları: Karbon, doğal gaz, kömür ve petrol gibi doğal organik yakıtların temelidir. Kalemler, maden eritme kapları ya da elektrik kaynak çubuğu için güçlü bir karbon molekül biçimi olan grafit kullanılır. Saf elmas da tamamen karbon atomlarından oluşmaktadır. Bir diğer yaygın kullanım alanı da nano borucuklardır.

İşte karbonla ilgili oldukça bilgilendirici bir video:

AZOT

Sembolü: N

Kullanım Alanları: Dünyanın tüm atmosferinin yüzde 78'i azottan oluşur. Element, gübrelemede önemli bir besin maddesi ve nitrik asit, naylon ve patlayıcı maddelerde önemli bir bileşen olduğu için kimya endüstrisinde önemlidir.

OKSİJEN

Sembolü: O

Kullanım Alanları: Oksijen, insan yaşamı için en önemli elementtir. Saf oksijen, nefes alma problemlerini tedavi etmek amacıyla kullanılırken aynı zamanda uzay araçlarının içinde yaşamaya olanak sağlar. Endüstride ise oksijen, ağırlıklı olarak çelik ve diğer metal alaşımlarının imalatında kullanılır.

FLOR

Sembolü: F

Kullanım Alanları: Flor, yaygın olarak içme suyuna koyulan bir katkı maddesi olup, diş macunlarının da etken maddesidir. Popüler TV dizisi "Breaking Bad"de çözünen bir madde olarak, hidroflorik asit kullanılmıştır. Kimyasal, camları eritebilir ve ağırlıklı olarak bir aşındırma bileşimi olarak kullanılmaktadır.

NEON

Sembolü: Ne

Kullanım Alanları: Neon, bütün bir evrende en çok bulunan dördüncü elementtir. Elementin en göze çarpan kullanım alanı reklam tabelalarıdır, çünkü element elektrikle buluştuğunda genellikle parlar. Tabela endüstrisinde kullanıldığı kadar, yüksek gerilim sayaçları ve lazerlerde de kullanılmaktadır.

SODYUM

Sembolü: Na

Kullanım Alanları: Sodyum, sarı ışık elde etmek için sokak lambalarında kullanımının yanı sıra sofra tuzu, çamaşır suyu, boraks gibi pek çok bileşimin etken maddesidir.

MAGNEZYUM

Sembolü: Mg

Kullanım Alanları: Magnezyum, epsom tuzu, magnezyum sütü, magnezyum klorür veya magnezyum sitrat olarak tıp alanında oldukça kullanılan bir elementtir. Aynı zamanda magnezyum hayvan ve bitki yaşamının başlıca elementlerinden biridir.

Videoda oksijenle tepkimeye giren magnezyumu izleyebilirsiniz:

ALÜMİNYUM

Sembolü: Al

Kullanım Alanları: Alüminyum teneke ve folyo olarak, mutfak eşyaları, uçak ve otomotiv parçaları ile diğer yapısal uygulamalarda kullanılan yumuşak ve kolayca şekil verilebilen bir elementtir.

SİLİKON

Sembolü: Si

Kullanım Alanları: Silikon, yarı iletken endüstrisinin katı hal elektroniklerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür kullanımlar için silikon, bor, galyum, fosfor ya da arsenik ile birlikte kullanılır.

FOSFOR

Sembol: P

Kullanım Alanları: Fosfor, fosfat bileşikleri yoluyla organik yaşam için ana besinlerden biridir. Biyolojik fosfor döngüsünü desteklemek için gübrelerde kullanılır. Bunlara ek olarak, patlayıcı ve piroteknikte de kullanılmaktadır.

Beyaz fosforla ilgili detaylı bilgi için videoyu izleyebilirsiniz:

SÜLFÜR

Sembolü: S

Kullanım Alanları: Sülfür, barut ve diğer pirotekniklerde ve kauçuk üretiminde; böcek zehri, mantar önleyici veya dezenfektan olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda cilt hastalıklarının tedavisinde de kullanılabilir, ancak başlıca çözelti olarak kullanılmaktadır.

KLOR

Sembolü: Cl

Kullanım Alanları: Klor, su arıtımında ya da antiseptik olarak kullanılır. Kağıt, plastik, çözücü ve tekstil ürünlerinin üretimi sırasında oldukça fazla miktarda klor kullanılır.

ARGON

Sembolü: Ar

Kullanım Alanları: Argon, akkor ve floresan ampullerde, oksijenin korozyondan korunması için filamanın etrafında koruyucu bir katman olarak kullanılır. Aynı zamanda, ark kaynağı ve yarı iletken kristallerde koruyucu bir kalkan olarak da kullanılır.

POTASYUM

Sembolü: K

Kullanım Alanları: Potasyum esas olarak bileşiklerde kullanılır. Gübrelerde kullanılan potasyum klorürü üretmek içinse klor ile birleştirilir. Potasyum hidroksit ayrıca sabun ve temizleyicilerde de kullanılmaktadır.

KALSİYUM

Sembolü: Ca

Kullanım Alanları: Kalsiyum, indirgeyici bir madde olarak toryum ve uranyum hazırlamak için kullanılır. Alüminyum, bakır, kurşun ve magnezyumda alaşım maddesi olarak da kullanılabilir.

Aşağıda "500.000 dolarlık kalsiyum" videosunu izleyebilirsiniz:

SKANDİYUM

Sembolü: Sc

Kullanım Alanları: Civalı buhar lambalarında yoğun olarak kullanılan skandiyum, stadyum aydınlatmalarının önemli bir unsurudur. Radyoaktif izotopu da takip aracı olarak kullanılabilmektedir.

TİTANYUM

Sembolü: Ti

Kullanım Alanları: Titanyum, alüminyum, demir ve diğer metallerle alaşımlarda kullanılan inanılmaz güçlü bir metaldir. Bu güçlü metal, havacılık endüstrisinde ve motorlarda kullanılır. Isıl aşırılıklarda gücünü koruyabilir.

VANADYUM

Sembolü: V

Kullanım Alanları: Bu element, jet motorları ve uçak parçaları yapımında kullanılır. Kullanımlarının tamamı, mıknatıslarda kullanılan vanadyum-galyum bant gibi başka bir metal veya element ile kombine edilmesini gerektirir.

KROM

Sembolü: Cr

Kullanım Alanları: Krom, paslanmaz çelikte ve krom kaplama işleminde kullanılır. Pek çok krom çeşidi, canlı renkleriyle bilinmektedir.

MANGAN

Sembolü: Mn

Kullanım Alanları: Manganez dioksit, Dünya'nın kabuğunun yaklaşık %14'ünü oluşturur. Hidrojen oluşumunu önlemek için pillerde yoğun olarak kullanılmaktadır. Demir bileşiklerinden gelen yeşil rengi çıkarmak için camda da kullanılır.

DEMİR

Sembolü: Fe

Kullanım Alanları: Demir, temel olarak çelik yapımında kullanılmaktadır. Çelik, krom ile birleştiğinde korozyona karşı dayanıklı, paslanmaz çelik üretir.

KOBALT

Sembolü: Co

Kullanım Alanları: Kobalt, çoğunlukla kanser tedavisinde ve radyoterapide kullanılmaktadır.

Kobaltla ilgili detaylı bilgi almak için videoyu seyredebilirsiniz:

NİKEL

Sembolü: Ni

Kullanım Alanları: Nikel, paslanmaz çelik ve diğer korozyon önleyici metal alaşımlarında kullanılır. Diğer belirgin kullanımları, boru ve boru üretiminin yanı sıra tuzdan arındırma işlemini de kapsar.

BAKIR

Sembolü: Cu

Kullanım Alanları: Bakır, elektriği en iyi ileten iletkenlerden biri olarak, elektroniğin ve motorların kullanımına katkı sağlar. Aynı zamanda termal olarak da iyi bir iletken olduğun için radyatörlerde, klima ünitelerinde ve ısıtma sistemlerinde kullanılır.

ÇİNKO

Sembolü: Zn

Kullanım Alanları: Çinko, pirinç, nikel, gümüş ve alüminyumda alaşım maddesi olarak kullanılır. Boya, lastik, kozmetik, pil, tekstil ve mürekkep üretiminde çinkoya oldukça ihtiyaç duyulur.

GALYUM

Sembolü: Ga

Kullanım Alanları: Galyum düşük bir erime noktasına sahip olduğundan, civa yerine tıbbi termometrelerde sıklıkla kullanılır. Arsenik ile birleştirildiğinde, lazerlerde ve güneş panellerinde kullanılır. Ayrıca ayna imalatında da kullanılabilir.

Teneke kutuyu eriten galyum videosu:

GERMANYUM

Sembolü: Ge

Kullanım Alanları: Germanyum, yarı iletken endüstrisinde kendine kullanım yeri bulmaktadır. Diğer elementlerle birlikte kullanıldığında, yüksek verimli transistörler yapar. Aynı zamanda floresan ampullerde de kullanılmaktadır.

ARSENİK

Sembolü: As

Kullanım Alanları: Bu element, öncelikli olarak Galyum ile transistörlerde bir katkı aracı olarak kullanılır. Pek çok arsenik bileşiği böcek öldürücü ve zehir olarak da kullanılmaktadır.

SELENYUM

Sembolü: Se

Kullanım Alanları: Selenyumunun başlıca kullanım alanı cam sanayiidir. Özellikleri sınıfları renksizleştirme ve kırmızı cam yapımında kullanılmasını sağlar. Güneş ve fotosellerde kullanılır. Film fotoğrafçılığında fotoğrafik bir toner olarak da kullanılır.

BROM

Sembolü: Br

Kullanım Alanları: Brom, plastik ve elektronikte alev geciktirici olarak kullanılır. Aynı zamanda, suyun arındırılması ve dezenfekte edilmesi için kullanılabilmekte, bu da yüzme havuzlarında ve sıcak küvetlerde kullanılmasını sağlamaktadır.

KRİPTON

Sembolü: Kr

Kullanım Alanları: Dünya atmosferinin yaklaşık %1.000'i kriptondur, bu da temin edilmesini nispeten zorlaştırır. Element, yüksek hızlı fotoğraf makinelerinin flaşlarının yanıp sönmesinde ve iletken bir gaz olarak floresan ışıklarında kullanılır.

RUBİDYUM

Sembolü: Rb

Kullanım Alanları: Rubidyum, iz gazları uzaklaştırmak için vakum tüplerinde kullanılır. Ayrıca kolay iyonlaşabilmelerinden dolayı, genellikle uzay araçlarında itici güç olarak da kullanılmaktadır.

STRONSİYUM

Sembolü: Sr

Kullanım Alanları: Stronsiyum piroteknikte parlak kırmızılar elde etmek için kullanılır. Demir tuzu üretiminde ve çinko arıtımında da kullanılabilir.

İTRİYUM

Sembolü: Y

Kullanım Alanları: İtriyum oksit, kırmızı fosforlu televizyon tüpleri yapmak için kullanılır. Bununla birlikte, alüminyum ve magnezyum alaşımlarındaki kuvveti arttırmak için kullanılmaktadır.

ZİRKONYUM

Sembolü: Zr

Kullanım Alanları: Zirkonyum pompa ve kapakçıklarda anti-korozyon bileşiği olarak kullanılır. Nötronları absorbe etmez, bu nedenle nükleer reaktörlerde yaygın olarak kullanılır.

NİOBYUM

Sembolü: Nb

Kullanım Alanları: Niobyum, paslanmaz çelik alaşımlarında kullanılır. Niobium ile üretilen alaşımlar çok güçlüdür ve genellikle boru hatları ve jet motorlarında kullanılırlar.

Niobyum ile ilgili daha detaylı bilgi için videoyu izleyebilirsiniz:

MOLİBDEN

Sembolü: Mo

Kullanım Alanları: Molibden füze ve uçak bölümlerinde olduğu kadar nükleer enerji endüstrisinde de kullanılmaktadır. Temel olarak çelikleri rafine etmek için alaşım maddesi olarak kullanılsa da, petrolü rafine etmek için de kullanılabilir.

TEKNESYUM

Sembolü: Tc

Kullanım Alanları: Teknesyum, radyoaktif bir izleyici olarak kullanılabilen sentezlenmiş bir elementtir.

RUTENYUM

Sembolü: Ru

Kullanım Alanları: Rutenyum, metalleri sertleştirmek için bir katalizör olarak kullanılır. Elektrik kontaklarında ve renkli camlarda da kullanılabilir.

RODYUM

Sembolü: Rh

Kullanım Alanları: Rodyum, elektrik kontaklarını üretmek için kullanılır. Bu kullanım katalitik konvertöre kadar uzanır, ancak temel olarak alaşım maddesi olarak kullanılmaktadır. Rodyum alaşımları fırınlarda, elektrotlarda ve bujilerde kullanılabilir.

PALADYUM

Sembolü: Pd

Kullanım Alanları: Paladyum, hidrojeni kolayca absorbe eden paslanmaz bir sert metaldir.

GÜMÜŞ

Sembolü: Ag

Kullanım Alanları: Gümüş, takı ve sofra takımlarında kullanılır. Kararan bir madde olmasına rağmen, insanoğlunun bildiği en iyi yansıtıcıdır. Ayrıca gümüş lehimleme, lehimleme bileşiklerinde ve pillerde kullanılır.

KADMİYUM

Sembolü: Cd

Kullanım Alanları: Kadmiyum zehirli bir elementtir, bu yüzden oldukça az kullanılır. Korozyonun önlenmesi veya nükleer reaktörlerde nötronların emilmesi için kullanılır. Ticari kullanımlarından biri ise, şarj edilebilir nikel-kadmiyum piller içindir.

İNDİYUM

Sembolü: In

Kullanım Alanları: İndiyum, öncelikle transistör üretim sürecinde germanyum için bir katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda yüksek yansıtıcı aynalar ve düşük erime noktalı noktalı alaşımlar yapmak için kullanılır.

İndiyum hakkında detaylı bilgi için videoyu izleyebilirsiniz:

KALAY

Sembolü: Sn

Kullanım Alanları: Kalay, cilalanabilme özelliğine sahiptir ve aşınabilir değildir. Çoğunlukla diğer metalleri kaplamak veya lehim ve kalay alaşımları olarak kullanılır. Niobyum-kalay mıknatıslar, süper-iletkenlik özellikleri ile bilinirler.

ANTİMON

Sembolü: Sb

Kullanım Alanları: Antimon çoğunlukla pillerde, kablo kılıfında ve diğer metal ürünlerde kullanılır. Alev geçirmez malzemeler ve boyalar yapmak için kullanılabilir. Eski Mısırlılar bu elementi siyah göz makyajı olarak kullanıyorlardı.

TELLÜR

Sembolü: Te

Kullanım Alanları: Tellür, bakır ve paslanmaz çeliğin daha iyi işlenebilirliğini sağlar. Dökme demir ve elektrik fünyelerinin temel bir bileşeni olarak kullanılır.

İYOT

Sembolü: I

Kullanım Alanları: İyot, fotoğraf filminde veya yaralar için antiseptik olarak kullanılmaktadır. Radyoaktif izotop iyodin-131 bazı tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

KSENON

Sembolü: Xe

Kullanım Alanları: Ksenon, film setlerindeki fotoğrafik flaşlar ve ark lambalarında kullanılır. Bir ark lambasına basınç uygulandığında UV ışığı üretebilir. Ayrıca radyasyon algılama ve X-ray sayaçları için de kullanılır.

SEZYUM

Sembolü: Cs

Kullanım Alanları: Sezyum, iz gazları uzaklaştırmak için vakum tüplerinde bir gaz giderici olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda, atomik saatlerin temel elementi olduğu kadar hidrojenasyon işleminde bir katalizör olarak da kullanılabilir.

Dünyadaki en aktif element olan sezyum hakkında daha fazla bilgi için videoyu izleyebilirsiniz:

BARYUM

Sembolü: Ba

Kullanım Alanları: Baryum, piroteknikte yeşil bir ışıma üretmek için kullanılır. Vakum tüplerinden gazları uzaklaştırmak için bir alıcı olarak da kullanılabilir. Aynı zamanda X-ray ışınlarında kontrast madde olarak baryum bileşikleri kullanılmaktadır.

LANTAN

Sembolü: La

Kullanım Alanları: Lantan, film setleri için ark ışıkları yapmak için nadir toprak elementleri ile birlikte kullanılır. Metal çakmaklardaki çakmaktaşı üretiminde kullanılan misch metalinin yaklaşık %25'ini lantan oluşturur.

SERYUM

Sembolü: Ce

Kullanım Alanları: Seryum misch metalinin bir parçası olarak çakmak taşı üretmek için kullanılır. Petrolü rafine etmek için bir katalizör olarak kullanılabilir. Seryum oksit, kendi kendini temizlemeyen fırın duvarlarının bir parçası olarak da kullanılmaktadır.

PRASEODİM

Sembolü: Pr

Kullanım Alanları: Praseodim, kaynakçılar için üretilen sarı cam gözlükleri yapmak için kullanılır. Aynı zamanda çakmak taşı ürünlerinde de kullanılmaktadır. Bununla birlikte, temel kullanım amacı cam ve emayeyi renklendirmektir.

NEODİMYUM

Sembolü: Nd

Kullanım Alanları: Neodimyum da çakmak taşı için ve aynı zamanda uzman kaynakçı gözlüklerinin bir parçası olarak kullanılır. Güçlü mıknatıs yapımı için de kullanılabilir.

PROMETYUM

Sembolü: Pm

Kullanım Alanları: Promethium esas olarak radyasyon araştırması için kullanılır. Nükleer pillerde veya sinyaller için ışık kaynağı olarak da kullanılabilir. Araştırmacılar, yakında taşınabilir röntgen cihazlarında kullanılabileceğini düşünmekteler.

SAMARYUM

Sembolü: Sm

Kullanım Alanları: Samaryum, etanol yakıtlarının dehidrasyonu ve dehidrojenizasyonu için bir katalizör olarak kullanılır. Kızılötesi ışınlarını emmek için veya kanser tedavisinde de kullanılabilir.

İşte samaryum elementiyle ilgili bir video:

EVROPİYUM

Sembolü: Eu

Kullanım Alanları: Evropiyum, nötronları oldukça iyi emmesi sebebiyle nükleer reaktörlerde sıklıkla kullanılır. Bileşiklerinden biri, televizyon reseptörlerinde kırmızı fosfor üretiminde de kullanılmaktadır.

GADOLİNYUM

Sembolü: Gd

Kullanım Alanları: Gadolinyum, genellikle mikrodalgalarda kullanılır. Ayrıca yeşil fosforlu televizyon tüplerinde de kullanılabilir. Element manyetik olduğu için yakın zamanda manyetik rezonans görüntüleme makinelerinde de kullanılmasına başlanmıştır.

TERBİYUM

Sembolü: Tb

Kullanım Alanları: Terbiyum, yüksek sıcaklıktaki yakıt hücrelerinin stabilizörü olarak kullanılır. Alaşımları elektronik cihazlarda ve manyetik alan göstergeleri olarak da kullanılabilir.

DİSPROZYUM

Sembolü: Dy

Kullanım Alanları: Nadir toprak elementleri ile kombine edildiğinde disprosyum, bir lazer materyali olarak kullanılır. Ayrıca nükleer reaktör çubuklarında da kullanılabilir.

HOLMİYUM

Sembolü: Ho

Kullanım Alanları: Holmiyum, bir manyetik yoğunlaştırıcı olarak mıknatısların üretiminde kullanılır. Ayrıca kübik zirkon imalatında sarı veya kırmızı renk verici olarak da kullanılmaktadır.

ERBİYUM

Sembolü: Er

Kullanım Alanları: Erbiyum, nükleer kontrol çubuklarında kullanılan iyi bir nötron emicidir. Aynı zamanda, amper ve lazerlerdeki kullanımlarında metallerin sertliğini azaltmak için de kullanılabilir.

TULYUM

Sembolü: Tm

Kullanım Alanları: Tulyum yeryüzünde doğal olarak en az bulunan elementtir. Bu yumuşak metal oldukça pahalıdır ve ticari hiçbir uygulaması yoktur.

Bu nadir elementle ilgili videoyu izleyebilirsiniz:

İTERBİYUM

Sembolü: Yb

Kullanım Alanları: İterbiyumun çelik içinde tane inceltme işleminde kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu olası kullanım fikri dışında, henüz herhangi bir kullanım alanı yoktur.

LUTESYUM

Sembolü: Lu

Kullanım Alanları: Lutesyum, çok nadir bulunan bir elementtir; dolayısıyla fiyatı da oldukça pahalıdır. Rafine edildiğinde, petrol ayırma işleminde kullanılabilmektedir. Oldukça nadir olduğu için bundan başka ticari uygulaması yoktur.

HAFNİYUM

Sembolü: Hf

Kullanım Alanları: Hafniyum iyi bir nötron emici olduğundan nükleer denizaltıların, nükleer kontrol çubuklarında kullanılır. Yüksek erime noktasına sahip olduğu için plazma kaynak meşalelerinde de kullanılmaktadır. Hafniyum oksit de mikroçiplerde kullanılabilir.

TANTAL

Sembolü: Ta

Kullanım Alanları: Tantal, elektronik endüstrisinde kapasitörler ve direnç elemanları için kullanılır. Metal alaşımlarındaki mukavemeti ve korozyon direncini arttırmak için de kullanılabilir. Element aynı zamanda cerrahi aletlerde de kullanılmaktadır, çünkü bağışıklık tepkisine neden olmaz.

VOLFRAM

Sembolü: W

Kullanım Alanları: Volfram ya da diğer adıyla tungsten, metaller arasında en yüksek erime noktasına sahip elementtir; bu da akkor ampullerde filament olarak kullanılmasına neden olur. Ayrıca çelikleri güçlendirmek için de kullanılabilmektedir.

RENYUM

Sembolü: Re

Kullanım Alanları: Renyum, yüksek oktanlı benzinin üretiminde ortak bir katalizördür. Ayrıca, jet motorları için alaşımlar ve kütle izgeçizerleri için filament olarak da kullanılmaktadır.

Renyum ile ilgili daha detaylı bilgi için videoyu izleyebilirsiniz:

OSMİYUM

Sembolü: Os

Kullanım Alanları: Osmiyum ağırlıklı olarak sert metal alaşımları yapmak için kullanılır. Tükenmez kalem uçları, pikap iğneleri, elektrik kontakları ve sürtünmenin hafifletilmesi gereken diğer metal bileşenlerinde elementin kullanımı ile karşılaşmak mümkündür.

İRİDYUM

Sembolü: Ir

Kullanım Alanları: İridyum çoğunlukla platin için sertleştirici bir madde olarak kullanılır. Bu element ayrıca dolma kalem uçlarında ve pusula yataklarında da kullanılmaktadır.

PLATİN

Sembolü: Pt

Kullanım Alanları: Platin uzun zamandır takı olarak ve korozyona dirençli özellikleri sebebiyle kullanılmıştır. Ana kullanım alanı ise otomobiller için katalitik konvertörlerdir.

ALTIN

Sembolü: Au

Kullanım Alanları: Altın dünyada en çok sahip olmak istenilen elementtir. :)

CIVA

Sembolü: Hg

Kullanım Alanları: Cıva, termometre, barometre ve benzeri aletlerin yapımında kullanılır. Ayrıca sokak lambaları ve floresan lambalarda da kullanılmaktadır.

Cıva ile ilgili detaylı bilgi için videoyu izleyebilirsiniz:

TALYUM

Sembolü: Tl

Kullanım Alanları: Talyum, düşük erime noktalı cam oluşturmak için kullanılır. Bir zamanlar fare zehri olarak kullanılsa da evlerde kullanımı artık yasaktlanmıştır.

KURŞUN

Sembolü: Pb

Kullanım Alanları: Kurşun, tellerin korozyondan korunması için bir kaplama olarak kullanılır. Ayrıca kurşun, otomobiller için kurşun-asit pillerde de kullanılmaktadır.

BİZMUT

Sembol: Bi

Kullanım Alanları: Bizmut, düşük erime noktasına bağlı olarak genellikle yangın dedektörlerinde ve yangın söndürme sistemlerinde kullanılır. Aynı zamanda bu özelliğinden dolayı elektrik sigortalarında da kullanılmaktadır.

POLONYUM

Sembolü: Po

Kullanım Alanları: Polonyum, kısa süreli kullanımlarda atomik bir ısı kaynağı olarak kullanılabilir. Ayrıca anti-statik fırçalarda ve filmde de kullanılmaktadır.

ASTATİN

Sembolü: At

Kullanım Alanları: Astatin, radyoaktif bir izleyici olarak kullanılmaktadır ayrıca kanser tedavisinde de kullanılır.

RADON

Sembolü: Rn

Kullanım Alanları: Radon da kanser tedavisinde kullanılan bir elementtir. Genellikle hastanelerde radyumdan pompalanarak ve daha sonra sızdırmaz tüplere koyularak üretilebilmektedir.

FRANSİYUM

Sembolü: Fr

Kullanım Alanları: Fransiyumun en istikrarlı izotopu olan francium-223, 22 dakikalık bir yarı ömre sahiptir. Kısa ömrü nedeniyle bu elementin kullanımı yoktur.

RADYUM

Sembolü: Ra

Kullanım Alanları: Radyum, bir nötron kaynağı olarak veya radon üretmek için kullanılmaktadır. Bir gram radyum-226 her gün 0.0001 mL radon üretebilmektedir. Ayrıca element uranyumdan 1.000.000 kat daha aktiftir.

AKTİNYUM

Sembolü: Ac

Kullanım Alanları: Aktinyum, tıpta radyo-immünoterapi için kullanılır. Element sadece uranyum madeninde bulunduğu için oldukça pahalıdır. Bir gram aktinyumun 1/10'u bir ton uranyuma eşdeğerdir.

TORYUM

Sembolü: Th

Kullanım Alanları: Toryum, akkor ampullerin tellerini kaplamak için kullanılır. Atomlarına parçalanma yoluyla nükleer yakıt olarak da kullanılabilir.

PROTAKTİNYUM

Sembolü: Pa

Kullanım Alanları: Şu anda nispeten seyrek bir element olması nedeniyle protaktinyumun herhangi bir kullanım alanı bulunmamaktadır.

URANYUM

Sembolü: U

Kullanım Alanları: Uranyum, nükleer güç reaktörleri için ısı ve nükleer silahlar için de gerekli malzemeyi üretmektedir. Ayrıca cam için bir renklendirici olarak da kullanılmaktadır.

NEPTÜNYUM

Sembolü: Np

Kullanım Alanları: Neptünyumun bilinen herhangi bir kullanımı yoktur.

PLÜTONYUM

Sembolü: Pu

Kullanım Alanları: Plütonyum nükleer yakıt ve nükleer silahlarda kullanılmaktadır.

Plütonyum ile ilgili detaylı bilgi için videoyu izleyebilirsiniz:

AMERİKYUM

Sembolü: Am

Kullanım Alanları: Amerikyum duman dedektörlerinde kullanılmaktadır ve aynı zamanda taşınabilir bir gama ışın kaynağıdır.

KÜRİYUM

Sembolü: Cm

Kullanım Alanları: Küriyum esas olarak radyoaktivite araştırmaları için kullanılır. Ancak gram başına plütonyumdan daha fazla nükleer enerji üretebilir.

BERKELYUM

Sembolü: Bk

Kullanım Alanları: Berkelyum nadir bulunan bir elementtir ve bu yüzle herhangi bir kullanımı yoktur.

KALİFORNİYUM

Sembolü: Cf

Kullanım Alanları: Kaliforniyum güçlü bir nötron yayıcısıdır. Metal dedektörlerinde gümüş ve altın tespiti için kullanılır. Aynı zamanda, yer altı yağ tabakalarını tanımlamak ve havacılık uygulamalarında metal yorgunluğunu tespit etmek için kullanılabilir.

AYNŞTAYNYUM

Sembolü: Es

Kullanım Alanları: Element araştırmalar dışında hiçbir alanda kullanılmamaktadır.

FERMİYUM

Sembolü: Fm

Kullanım Alanları: Bu element de araştırmalar dışında herhangi bir alanda kullanılamamaktadır.

Hakkında daha detaylı bilgi için videoyu izleyebilirsiniz:

MENDELEVYUM

Sembolü: Md

Kullanım Alanları: Mendelevyum da araştırmalar dışında herhangi bir alanda kullanılmamakta.

NOBELYUM

Sembolü: No

Kullanım Alanları: Nobelyum elementi de araştırmalar dışında bir alanda kullanılmamaktadır.

LAVRENSİYUM

Sembolü: Lr

Kullanım Alanları: Araştırmalar dışında bir kullanımı yoktur.

RUTHERFORDİYUM

Sembolü: Rf

Kullanım Alanları: Rutherfordiyum elementinin de araştırmalar dışında bir kullanım alanı yoktur.

DUBNİYUM

Sembolü: Db

Kullanım Alanları: Elementin araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.

SEABORGİYUM

Sembolü: Sg

Kullanım Alanları: Elementin araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.

BOHRİYUM

Sembolü: Bh

Kullanım Alanları: Elementin araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.

HASSİYUM

Sembolü: Hs

Kullanım Alanları: Elementin araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.

Hassiyum ile ilgili detaylı bilgi için videoyu izleyebilirsiniz.

MEİTNERİYUM

Sembolü: Mt

Kullanım Alanları: Elementin araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.

DARMSTADTİYUM

Sembolü: Ds

Kullanım Alanları: Elementin araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.

RÖNTGENYUM

Sembolü: Rg

Kullanım Alanları: Elementin araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.

KOPERNİKYUM

Sembolü: Cn

Kullanım Alanları: Kopernikyum elementinin de araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.

Elementle ilgili detaylı bilgi için videoyu izleyebilirsiniz:

NİHONYUM

Sembolü: Nh

Kullanım Alanları: Elementin araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.

FLEROVYUM

Sembolü: Fl

Kullanım Alanları: Elementin araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.

MOSKOVYUM

Sembolü: Mc

Kullanım Alanları: Elementin araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.

Moskovyumla ilgili detaylı bilgi için videoyu izleyebilirsiniz:

LİVERMORYUM

Sembolü: Lv

Kullanım Alanları: Elementin araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.

UNUNSEPTİYUM

Sembolü: Ts

Kullanım Alanları: Elementin araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.

UNUNOKTİYUM

Sembolü: Og

Kullanım Alanları: Elementin araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı yoktur.

Ununoktiyum ile ilgili detaylı bilgi için videoyu izleyebilirsiniz: