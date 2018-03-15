Prof. Dr. Tayfun Özçelik'in Dr. Onur Emre Onat ile birlikte yürüttüğü uykusuzluk geni çalışması, Cell Dergisi tarafından 2017'nin en önemli bilimsel keşifleri arasında gösterildi.

Cell Dergisi Editörler Konseyi, her yıl dünya genelinde bilim insanlarınca yürütülen orijinal çalışmaların makalelerini inceleyerek yılın en iyi bilimsel keşiflerini belirlemektedir. Derginin Mart ayında piyasaya çıkan özel sayısında 2017’nin en iyi üç bilimsel keşfi arasında Prof. Dr. Tayfun Özçelik'in önderliğinde Türkiye'de yürütülen bir bilimsel çalışma olan uykusuzluk geni keşfi de gösterildi.

Uykusuzluk Geni Nedir?

Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tayfun Özçelik ve Rockefeller Üniversitesi’nden Prof. Dr. Michael Young’ın liderliğini yaptığı bir ekibin gerçekleştirdiği 8 yıllık çalışma, vücudun biyolojik saatini belirleyen genlerden biri olan Kriptokrom 1'de (CRY1) gerçekleşen mutasyonların biyolojik ritmin bozulmasına ve dolayısı ile uyku düzensizlikleri yaşanmasına neden olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Prof. Dr. Michael Young, biyolojik ritmin temel mekanizmasını ilk kez meyve sinekleri üzerinde gerçekleştirdiği araştırma neticesinde keşfetmiş ve bu keşif ona 2017 Nobel Tıp Ödülü’nü kazandırmıştı. Prof. Dr. Tayfun Özçelik’in Dr. Onur Emre Onat ile birlikte gerçekleştirdiği çalışma ise Prof. Dr. Young’ın çalışmasını insanlara taşıdı ve biyolojik ritim bozukluğunun uyku düzensizliğine yol açtığını ortaya çıkardı.

AA’ya yaptığı açıklamada çalışmalarının 2017 yılının en önemli keşiflerinden biri olarak seçilmesinden mutluluk duyduğunu dile getiren Prof. Dr. Tayfun Özçelik, klinik izleme altında olan hasta ve kontrol gruplarında 20 yıldır genom incelemeleri gerçekleştirdiğini belirtirken, ‘’Hayatımızın üçte birini alan uykunun düzenlenebilmesi için biyoritim genlerinin tam çalışması gerekiyor. Gen bozukluğu nedeniyle uyku da bozuluyor. Şimdiki araştırmamızda ise uyku bozukluğuyla hangi davranışların ve hastalıkların ortaya çıktığını araştırıyoruz.’’ dedi.