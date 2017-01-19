Türk Hava Yolları'nın Yeni Reklam Yüzü Dünya Yıldızı Morgan Freeman Oldu!

Türk Hava Yolları, 800 milyon kişinin izlediği Super Bowl finalindeki reklamı için dünyaca ünlü oyuncu Morgan Freeman ile anlaştı.

Dünya çapında ses getiren reklam kampanyalarıyla ülkemizin gururu olan Türk Hava Yolları, geçtiğimiz yıl Super Bowl finaline Batman ve Superman: Adaletin Şafağı reklamıyla damga vurmuştu. 800 milyon kişinin yakından takip ettiği Super Bowl finalinde bu yıl ise THY, çok daha büyük bir reklama imza atacak.

Türk Hava Yolları'nın bu yılki Super Bowl finalinde yayınlanacak reklam filminde dünyaca ünlü oyuncu Morgan Freeman rol alacak. Aynı zamanda asıl mesleği pilotluk olan 79 yaşındaki Morgan Freeman, bugün çekimleri yapılacak reklam filmiyle THY'nin bir kez daha ABD'de de ses getirmesini sağlayacak. Bu arada meraklıları için söyleyelim; Freeman'ın bu reklam için ne kadar para aldığı henüz bilinmiyor.

Reklam sadece Super Bowl'a özel değil

İlk olarak gösterimi bu yıl yapılacak Amerikan Futbol Ligi'nin final maçı Super Bowl'un reklamları arasında gerçekleşecek Morgan Freeman'lı reklamın aynı zamanda diğer ülkelerde de oynaması bekleniyor. Böylelikle THY dünyanın en prestijli reklam kuşağı Super Bowl için hazırladığı reklamıyla birlikte sadece ABD'de değil dünya genelinde de ün kazanacak.