Türk ordusunun yeni gözdesi 'Altay' projesinde sona yaklaşılıyor! Altay tankı, TSK'nin karadaki en etkili vurucu gücü olacak ve hem ülke savunmasına, hem de savunma sanayisine önemli katkılarda bulunacak.

Uzun süredir TSK nezdinde çalışmaları yürütülen yeni nesil tank Altay'da, artık seri üretime geçiliyor. Birbirinden çarpıcı özellikleriyle dikkat çeken Altay'ın, bakın ne gibi marifetleri var?

Altay, ülkemiz tarafından geliştirilen 3+ nesil ana muharebe tankıdır. Çalışmaları uzun zamandır yürütülen ve henüz tasarım aşamasında olan Altay projesinde artık sona yaklaşıldı. Zira başta BMC ve ASELSAN olmak üzere pek çok üreticinin ortaklığında seri üretime başlanıyor.

Türkiye'nin ilk yerli ana muharebe tankı olma vasfını taşıyan Altay’ın tasarımında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirmesi muhtemel her türden harekât şartları ve katılım sağlayacağı BM/NATO operasyonlarının gereksinimleri göz önünde tutuldu.

İşte bu sebeple Altay, modern tanklarda bulunan en güncel teknolojilerle donatıldı. Altay, sahip olacağı müthiş ateş gücü ve isabet oranı, yüksek hareket yeteneğiyle TSK'nin sahadaki en önemli araçlarından biri olacak.

Altay tankında tank komutanı, nişancı, sürücü ve doldurucu, yani 4 mürettebat çalışıyor. Altay’ın üzerinde ana silah olarak, pek çok değişik mühimmatı atabilen 120 mm’lik 55 kalibre top mevcut.

Ana silah ve yardımcı silahların kontrol edilebilmesi maksadıyla Altay’a özel yeni nesil atış kontrol sistemi çalışmaları ise devam ediyor. Bu sistem sayesinde Altay, hareket halindeki hedefleri dahi son derece yüksek isabet oranıyla vurabilecek.

Altay'da, her çeşit tehdide karşı tankı korumak üzere tasarlanan modüler kompozit zırhlar ve mürettebatın kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditlerin olduğu ortamlarda görevlerini gerçekleştirmesine imkan sağlayan yardımcı sistemler de var.

Uzun vadede 1000 civarı tank tedarik edilmesi planlanıyor. Böylece envanterdeki tanklar çoğunlukla yenilenmiş olacak. Ortalama 20 seneye yayılan projenin ekonomik büyüklüğünün ise 25-30 milyar doları bulması bekleniyor.