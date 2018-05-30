2012 senesinde kurulan ve tüm dünyada 170 milyondan fazla oyuncusu olan Gram Games, Zynga tarafından 250 milyon dolar karşılığında satın alındı.

2012 senesinde kurulan İstanbul merkezli oyun şirketi Gram Games, Zynga tarafından satın alındı. Gram Games, ürettiği başarılı oyunların yanında çalışanlarına sunduğu imkanlarla da dikkat çekiyordu.

Şirket, 1010!, Six! gibi bulmaca oyunları ile tanınıyordu ve Zynga CEO’su Frank Gibeau da satın alma işleminin ardından '“Türk mobil oyun şirketi Gram Games ekibinin özgün kültürü ve yaratıcı oyun geliştirme yöntemleri açıkçası bizleri çok etkiledi. Hızlı hareket ederek, zevkli, oynaması kolay ve bağımlılık yaratan oyunlar üretiyorlar.” diyerek şirkete dair duydukları ilgiyi dile getirdi.

Gram Games, son olarak geçtiğimiz sene geliştirdiği “Merge Dragons!” ile en çok kazanan ilk 50 oyun arasına girmeyi başarmıştı. Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Mehmet Ecevit, şirketin satılması ile ilgili '“2012 yılından bugüne başarıyla yarattığımız Gram Games kültürünü, İstanbul ve Londra’daki stüdyolarda çalışan yetenekli takımımızı ve başarılı sayısız oyunumuzu Zynga şirketinin dünya çapında etkin organizasyonuyla birleştirmekten gurur duyuyoruz. Zynga’nın dünyayı oyunlarla bağlama misyonuna derinden inanıyoruz ve takımları ile birlikte çalışmaya başlamak için çok heyecanlıyız” dedi.

Şirket şimdiye kadar pek çok oyunu ile Avrupa ve Amerika'da ilk sıralara yerleşmeyi başarmıştı ve yarattıkları oyunlar hem oyun geliştiricileri hem de oyuncular tarafından oldukça seviliyordu.