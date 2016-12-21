TSK, Ülkemizde Üretilen İHA'nın Suriye'deki Görüntülerini Yayınladı

Altoy Havacılık tarafından Türkiye'de üretilen yerli insansız hava aracı (drone) RQ-20 Puma'nın Suriye'de kullanıldığı anın kareleri paylaşıldı.

Son dönemlerde ülkemizde savunma sanayiisi alanında oldukça önemli teknoloji çalışmalarına imza atılıyor ve bu çalışmalar savunma sanayiisinde hem Türkiye'ye güç katıyor hem de yerli üretimin yaygınlaşarak dışa bağımlılığın azalmasını sağlıyor.

Bu alandaki teknoloji çalışmalarından biri olan ülkemizde üretimi %51'i Türk, %49'u ise yabancılara ait şirket tarafından gerçekleştirilen drone ya da diğer bir değişle insansız hava aracı RQ-20 Puma, Suriye'de test edilirken görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşılan RQ-20 Puma insansız hava aracına ait görüntülere aşağıdan göz atabilirsiniz: