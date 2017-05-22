Türkiye Basketbol Ligi için İzmir'li grafik tasarımcı Hakan Üzülmez logo tasarladı. Logolar, Türkiye'de futbol dışında da spor olduğunu hatırlatmak için yapıldı.

Dün Türkiye’de tarihi bir gün yaşandı. Ülkemizin en köklü spor kulüplerinden Fenerbahçe, basketbolda Avrupa Şampiyonu olarak adını tarihe kazıdı. Ülkemizde spor ile futbol kelimelerinin birleşmesi her ne kadar kötü bir durum olsa da, dün 80 milyonun kalbi Fenerbahçe basketbol takımı için attı ve ekibimiz, Avrupa'nın en büyük kupası olan Euroleague'i şampiyon tamamladı. Bu durumun bir milad olması ve bundan sonra basketbola da verilenden daha çok önem verilmesini temenni ediyoruz.

İzmir’de yaşayan Hakan Üzülmez, Türkiye Basketbol Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi’nin 3 büyük takımı için arma tasarladı. Dokuz Eylül Üniversitesi grafik bölümünden 2014’te mezun olan Hakan Üzülmez, yaptığı tasarımlarla sporda yalnızca futbolun değil, başka sporlarında yer aldığını göstermek istemiş.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray takımlarına arma hazırlayan Üzülmez, ayrıca Türkiye Basketbol Ligi(TBL) için hazırladığı logo ile de beğeni topladı.

Hakan Üzülmez’in yaptığı logoları ve bu logoları yaparken birleştirdiği görsellere aşağıdan bakabilirsiniz. Bu haber aracılığı ile ülkemizi dünyada temsil ederek Avrupa Kupası’nı kazanan Fenerbahçe’yi bir kez daha tebrik ediyoruz.

Türkiye Basketbol Ligi Logo Tasarımı

Beşiktaş Logo Tasarımı

Fenerbahçe Logo Tasarımı

Galatasaray Logo Tasarımı