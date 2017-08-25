Türk Telekom'dan Türkçe Odaklı Klavye: Tambu!

Türk Telekom tarafından geliştirilen Tambu isimli uygulama, Türkçe odaklı klavyesi ve Türkiye'ye özgü GIF, çıkartma ve çok daha fazlasıyla dikkat çekiyor.

Türkiye’de ev ve mobil telefonlara sağladığı hizmetle adından sıkça söz ettiren Türk Telekom, yeni mobil uygulamasıyla farklı alanlarda da söz sahibi olmak istiyor. Tambu ismiyle tanıtılan yeni uygulama ile bunu yapmak isteyen Türk Telekom, “Türkiye’nin yeni klavyesi” olarak tanıttığı uygulama sayesinde, Türkçe’ye uygun öneriler sunacak bir klavye geliştirdiklerini belirtti.

iOS ve Android işletim sistemlerine özel olarak çıkan bu uygulama, telefonunuzun varsayılan klavyesinin yerini alıyor ve Türkiye için geliştirilmiş Q ve F klavyelerini sunuyor. Tambu’nun yaptığı şey tabii ki de bununla sınırlı değil. Uygulama, tahmin etme konusunda diğer yazı editörlerinden çok daha başarılı. Türkçe’ye özgü atasözü ve deyimleri de içerisinde tuttuğu için saçma cümleler kurmak yerine daha mantıklı Türkçe cümleler kurmanızı sağlayan Tambu, yine Türkçe’ye özgü Gif desteği, konuş-yaz özelliği, hareketli çıkartmalar gibi pek çok seçenek sunuyor.

Gerçek Bir Platform

Türk Telekom Dijital ve İnternet Projeleri Birim Başkanı Dr. Ramazan Demir, Tambu için “Bir arayüz değil, bir platform tasarladık” diyerek, uygulamanın küresel pazara dönük olduğunu belirtti. Demir’e göre Tambu sayesinde kendimizi karşı taraftaki kimselere çok daha iyi bir şekilde ifade edebileceğiz.

Yaptığım analizler sonrası Tambu, benim ilgimi fazlasıyla çekti, o yüzden bir şans vermeye karar verdim. Siz de benim gibi düşünüyorsanız, aşağıdaki bağlantılardan uygulamayı indirebilirsiniz.