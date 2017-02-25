Türkiye'nin iki dev operatörü Türk Telekom ve Turkcell, geliştirdiği teknolojilerle Mobil Dünya Kongresi'ndeki Glomo ödüllerinde en iyisi olmak için yarışacak.

Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük mobil teknolojiler fuarı ve dünyanın önde gelen teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen Mobil Dünya Kongresi yarın resmi olarak ziyaretçilere kapılarını açacak. Ülkemiz adına da önemli katılımcı şirketlerin yer aldığı fuarda General Mobile ve Vestel gibi tüketici elektroniğine yönelik şirketlerimizin yanı sıra Turk Telekom ve Turkcell de bir stant açmamalarına rağmen Mobil Dünya Kongresi'nde önemli bir pozisyona sahip olacak.

Ülkemizin teknoloji alanında gelişmesi ve AR-GE yatırımlarını arttırması konusunda en önemli şirketlerinden Türk Telekom ve Turkcell, Mobil Dünya Kongresi kapsamında düzenlenen dünyanın en prestijli teknoloji ödüllerinden biri olan Glomo 2017'de dünya devleriyle yarışacak. Toplamda 5 farklı kategoride Glomo 2017'de yarışmasında finale kalan Turkcell ve 3 farklı kategoride finala kalan Türk Telekom ile Türk Telekom iştiraki Argela kategorilerinin kazananı olmak için çalışacak.

Özellikle geliştirdikleri yerli 5G teknolojileriyle ses getiren Türk Telekom ve Turkcell'in yarıştığı Glomo 2017 ödüllerinin kazananları 28 Şubat 2017 tarihinde duyurulacak. Elbette ilk beşe kalarak finallerde bu ödülün adaylarından olmak da önemli bir başarı ancak umarız hem Türk Telekom hem de Turkcell güzel haberlerle ülkemize döner.