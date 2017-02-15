Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türk Telekom markasıyla hizmet veren Avea şirketini 3N Mobil Haberleşme Hizmet Kalitesi Bildirimleri kapsamında çekmediği gerekçesiyle uyardı.

Türk Telekom Grubu'nun sahibi olduğu Avea iletişim Hizmetleri AŞ geçtiğimiz yıl alınan bir kararla Avea markası yerine Türk Telekom markasıyla devam edeceğini açıklamıştı. Her ne kadar Türk Telekom markasıyla müşterilerinin karşısına çıksa da resmi adı Avea İletişim Hizmetleri AŞ'ye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bir uyarıda bulundu.

15 Şubat 2017 tarihinde BTK'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanan 9 Şubat 2017'de kararı alınan uyarıda Avea iletişim Hizmetleri AŞ'nin ya da halk arasında bilinen adıyla Türk Telekom'un 3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi kapsamında yapılan testler sonucunda uyarıldığı belirtildi.

BTK tarafından yapılan açıklamanın tamamı:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından alınan 09/02/2017 tarihli ve 2017/DK-SiD/34 sayılı Karar'da;

Avea İletişim Hizmetleri AŞ (Avea) tarafından yapılan 2016 yılı ikinci dönem bildirimlerine istinaden; Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği'nin 15, 25, 44 ve 46'ncı maddeleri, GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ'in 20'nci maddesinin birinci fıkrası ve 3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ'in 15'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca;

3N mobil haberleşme hizmetine ilişkin olarak, Balıkesir'in Marmara ilçesinde, Isparta'nın Senirkent ve Uluborlu ilçesinde, Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde, "Arama Başarısızlık Oranı" ölçütü ile ilgili hedef değerin sağlanması yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve söz konusu ihlalin ilgili takvim yılı olan 2016 yılı içerisinde ilk kez vuku bulması nedeniyle söz konusu 4 yerleşim yeri için Avea'nın yazılı olarak uyarılması ve ilgili raporlama döneminde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediğinin Kurum internet sayfasında bir ay süreyle duyurulması,

hususuna yer verilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.