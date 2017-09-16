Türkçe'ye Asıl Anlamından Çok Farklı Çevrilmiş Filmler!

Bildiğiniz gibi bazı yabancı kelimelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleri, filmin gerçek anlamından çok farklı olabiliyor. İşte karşınızda olduğundan farklı çevrilmiş filmler!

Bazı yabancı kelimeler Türkçe'ye çevrildiğinde, asıl anlamından daha farklı olabiliyorlar. Bu konu ile birlikte Türkçe'ye olduğundan farklı çevrilen filmleri bir araya getirdik.

Türkçe'ye çevrilen film isimleri, reklam stratejileri doğrultusunda veya daha akılda kalıcı olması amacıyla, anlamının dışında çevriliyorlar. Dilerseniz lafı daha fazla dolandırmadan konumuza dönelim.

Valentine - Ölümcül Bedel

Cruel Intensions - Seks Oyunları

Swinfan- Ölümcül Tutku

Resident Evil - Ölümcül Deney

Snakes On A Plane - Ölümcül Kargo

My Little Eye - Ölüm Bizi Gözetliyor

Gossip - Seks Dedikoduları

She is The Man - Seksi Futbolcu

Eternal Sunshine Of The Spotless Mind - Sil Baştan

Over Her Dead Body - Sevgilimin Kazara Bu Dünyadan Göçmüş Eski Nişansıyla Tanıştığım Gün

The Accidentral Spy - Altın Yumruk İstanbul'da

Dude Wheres My Car - Çılgınlar ve Sevgililer

The Shawshank Redemption - Esaretin Bedeli

There Something About Mary - Ah Mary Vah Mary

Sleepers - Kardeş Gibiydiler

Battlefield Earth A Saga Of The Year 3000 - Savaşçı

American History X - Geçmişin Gölgesinde

Jerry Maguire - Yeni Bir Başlangıç

Indiana Jones And The Temple Of Doom - İndiana Jones Kamçılı Adam

Shallow Grave - Mezarımı Derin Kaz

No Reservations - Aşk Tarifi

Nothing Hill - Aşk Engel Tanımaz

Two Weeks Notice - Aşka İki Hafta

Forces Of Nature - Fırtınalı Aşk

Mickey Blue Eyes - Belalı Aşk

About Adam - Aşkmatik

Gun Shy - Aşk Silahı

Sweet November - Kasım'da Aşk Başkadır

Hitch - Aşk Doktoru

Adventureland - Yaz Aşkı

Smart People - Aşkın Yaşı Yok

Dirty Dancing - İlk Aşk İlk Dans