Türkçe'ye Asıl Anlamından Çok Farklı Çevrilmiş Filmler!

Bazı yabancı kelimeler Türkçe'ye çevrildiğinde, asıl anlamından daha farklı olabiliyorlar. Bu konu ile birlikte Türkçe'ye olduğundan farklı çevrilen filmleri bir araya getirdik.
Türkçe'ye çevrilen film isimleri, reklam stratejileri doğrultusunda veya daha akılda kalıcı olması amacıyla, anlamının dışında çevriliyorlar. Dilerseniz lafı daha fazla dolandırmadan konumuza dönelim.
Valentine - Ölümcül Bedel
Cruel Intensions - Seks Oyunları
Swinfan- Ölümcül Tutku
Resident Evil - Ölümcül Deney
Snakes On A Plane - Ölümcül Kargo
My Little Eye - Ölüm Bizi Gözetliyor
Gossip - Seks Dedikoduları
She is The Man - Seksi Futbolcu
Eternal Sunshine Of The Spotless Mind - Sil Baştan
Over Her Dead Body - Sevgilimin Kazara Bu Dünyadan Göçmüş Eski Nişansıyla Tanıştığım Gün
The Accidentral Spy - Altın Yumruk İstanbul'da
Dude Wheres My Car - Çılgınlar ve Sevgililer
The Shawshank Redemption - Esaretin Bedeli
There Something About Mary - Ah Mary Vah Mary
Sleepers - Kardeş Gibiydiler
Battlefield Earth A Saga Of The Year 3000 - Savaşçı
American History X - Geçmişin Gölgesinde
Jerry Maguire - Yeni Bir Başlangıç
Indiana Jones And The Temple Of Doom - İndiana Jones Kamçılı Adam
Shallow Grave - Mezarımı Derin Kaz
No Reservations - Aşk Tarifi
Nothing Hill - Aşk Engel Tanımaz
Two Weeks Notice - Aşka İki Hafta
Forces Of Nature - Fırtınalı Aşk
Mickey Blue Eyes - Belalı Aşk
About Adam - Aşkmatik
Gun Shy - Aşk Silahı
Sweet November - Kasım'da Aşk Başkadır
Hitch - Aşk Doktoru
Adventureland - Yaz Aşkı
Smart People - Aşkın Yaşı Yok
Dirty Dancing - İlk Aşk İlk Dans