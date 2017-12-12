Bitcoin’in popülerleşmesiyle tavan yapan yasal mevzuat tartışmalarına muhalefet partisi MHP’nin raporu damga vurdu. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, Twitter’dan Webtekno’nun haberine yanıt olarak yeni bir açıklamada bulundu.

Hayatımızdaki her şey gibi para da dijitalleşmeye başlayalı aslında uzun zaman oluyor. Mobil bankacılık sistemleri, bankamatikler ve internetten alışveriş sırasında bütün işlemler zaten elektronik ortamlarda gerçekleşiyor.

2017’de ani bir yükseliş yaşayan ve tamamen dijital ortamda üretilip yatırım yapılabilen kripto paralar, Bitcoin’in atağından dolayı dünya gündeminin 1 numaralı maddesi haline geldi. Haliyle ülkemizin siyasi simaları ve kurumlar, bu konuda detaylı araştırmalar yapıp konuyu TBMM’ye taşımaya başladılar.

Neden taşınmasın? Önümüzde Bulgaristan gibi dış borcunun yaklaşık %20’sini Bitcoin ile ödeyebilecek bir ülke örneği var. Eğer ödemez ve Bitcoin yükselişe sadece 5 kat değerlenirse Bulgaristan’nın borcu tamamen kapanıyor. Bu teoriyi daha inanılır kılmak için, bu yıl Bitcoin’in 16 kat değerlendiğini belirtmemiz yeterli olacaktır. Bulgaristan bu piyasada sadece bir örnek.

İşte böyle bir gündemi değerlendirip bugün Bitcoin’in yasallaştırılması ve hatta devlet kontrollü bir borsa açılması için öneride bulunan MHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, bir açıklamada daha bulundu.

Sabah saatlerinde Tanrıkulu’ndan gelen açıklamayı haberleştirmiş ve Twitter üzerinden siz okuyucularımızla paylaşmıştık.

Ardından haber Tweet’inin devamında iki okuyucumuz ve Tanrıkulu arasında kısa bir konuşma yaşandı:

Kenan Tanrıkulu, TBMM’ye sunulan detaylı raporun sadece Bitcoin ile ilgili olmadığını böylece açıklamış oldu. Kendisinin önerileri arasında milli kripto para birimi olabilecek bir proje var: Türkcoin.

Elbette güvenilir ve uluslararası piyasalarda işlem hacmi yüksek bir kripto para birimi oluşturabilmek için ileri düzeyde yazılım bilgisine ve sabra ihtiyaç var. Açıkçası BTK gibi bir kurum ve ülkemizin değerli mühendisleri, Tanrıkulu’nun bu çağrısı üzerine harekete geçebilirler.

Yerli kripto para birimi projesi, Bitcoin ya da diğer birimler ile karşılıklı işlem potansiyeline sahip olursa, yatırımcılar Bitcoin’lerini Türkcoin’e çevirerek piyasa hacmini genişletebilir ve ani yükselişlerle dünya piyasalarında değer kazanabilir.

Ekonomik sistemler böylesine güçlü değişimler yaşarken tepkisiz kalmak, zararımıza olacaktır.