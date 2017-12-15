Türkiye, Bitcoin İşlemlerinde Dünyada Altıncı Sırada

Bitcoin’deki işlemlerin artış oranları yılbaşından beri en fazla Çin’de gerçekleşti. Türkiye ise altıncı sırada bulunuyor.

LocalBitcoin’in elde ettiği verilere göre Bitcoin işlemleri, gelişmiş ülkelere nazaran gelişmekte olan ülkelerde çok daha fazla gerçekleşti. İlk sırada Çin’in yer aldığı ‘Bitcoin işlemlerindeki artışın en fazla gerçekleştiği ülkeler’ sıralamasında bu ülkeyi Nijerya, Kolombiya, Venezuela ve Peru takip ediyor.

Bu ülkeleri 6. sırada bulunan Türkiye izliyor. Talebin son bir yılda çok fazla arttığı Çin’de ve Rusya’da ise merkez bankaları, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin alınıp satıldığı internet siteleri engellemişlerdi.

Neden gelişmekte olan ülkelerden daha güçlü talebin geldiğine yönelik bir açıklama yapan Blockchain Capital Araştırma Müdürü Spencer Bogart, bunun sebebinin yerel para birimlerinin zayıf olması olabileceğini söylüyor.

İngiltere'de finans sektörünü düzenleyen ve denetleyen Finansal Hizmetler İdaresi, Bitcoin yatırımcılarına çok ciddi bir uyarıda bulundu. Kurum, Bitcoin yatırımcılarının tüm paralarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduklarını ve buna her zaman hazırlıklı olmaları gerektiğini açıkladı. BBC’deki bir programa katılan kurumun genel müdürü Bailey, Bitcoin’nin arkasında ne merkez bankalarının ne de hükümetin olduğunu, bu sebeple güvenli bir yatırım aracı olmadığını belirtti.

Bitcoin satın almanın kumar oynamaktan bir farkının olmadığını, aynı riske sahip olduğunu belirten Bailey, "Eğer Bitcoin'e yatırım yapmak isterseniz tüm paranızı kaybetmeye hazır olun. Bu benim en ciddi uyarımdır" dedi.