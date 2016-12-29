Türkiye’de Satılan En Pahalı 10 Telefon

Fiyatı sizi performansları bizi yakan ülkemizde satılan en pahalı 10 telefonu listeliyoruz.

Bildiğiniz gibi telefon fiyatları uçtu gitti. Peki, yıl sonuna gelmişken piyasada bulunan en pahalı 10 telefon hangisi? Gelin, hep beraber yıl sonu itibariyle Türkiye’nin en pahalı 10 telefonuna bir göz atalım;

1- iPhone 7 Plus 256GB (4.599TL)

Hemen yukarıdaki videoyu izleyerek iPhone 7 Plus almak yerine parasıyla yapabileceğiniz 9 şeyi öğrenebilirsiniz. Apple’ın son telefonu iPhone 7 Plus’ın 256GB gibi devasa bir depolama alanına sahip olan modeli, gerçek manada bir araba parası olarak dikkat çekiyor. 4.599TL’ye ise neler yapılabileceğini yukarıdaki videodan görebilirsiniz.

2- iPhone 7 256GB (4.049TL)

Yine Apple tarafındayız. Ülkemizde alabileceğiniz en pahalı ikinci telefon ise Plus’ın ardından normal iPhone 7’nin 256GB versiyonu olarak dikkat çekiyor.

3- iPhone 6S Plus 128GB (3.549TL)

Yine ve yeniden Apple. Bu sefer iPhone 6S Plus’ın 128GB versiyonu ile 3. sırada yer alıyor. 3.500TL fiyatı da az buz değil elbette. Hatta ilk piyasaya 4.299TL fiyatla çıkan i6s Plus, hala en pahalı telefonlardan biri

4- Samsung Galaxy S7 Edge (3.299TL)

Samsung’un Note 7 fiyaskosu ardından dört elle sarıldığı Galaxy S7 Edge, yılın en iyi telefonu ödülüyle farkını da ortaya koydu. Bu da fiyatının yüksek olarak kalmasını etkiliyor tabiki.

5- iPhone 6S 128GB (3.149TL)

Apple listeye girmeye devam ediyor. Geçen sene oldukça sevilen bir diğer Apple ürünü iPhone 6S’in 128GB versiyonu da yüksek fiyatıyla 5. sırada.

6- HTC 10 (2.999TL)

HTC’nin bu seneki amiral gemisi HTC 10 da ülkemizdeki en pahalı telefonlardan biri olarak dikkat çekiyor. 3.000TL bandındaki son cihaz olan HTC 10, fiyat/performans bakımından biraz geride kalsa da alanın pişman olmayacağı bir telefon.

7- Huawei Mate 9 (2.999TL)

Huawei'nin piyasadaki büyük ekranlı ve en iyi telefonu olan Mate 9, çift kameralı P9'a göre daha iyi bir telefon olarak dikkat çekiyor. Bunu fiyatında da hissettiren Mate 9, sıralamamıza giriyor.

8- Sony Xperia XZ (2.599TL)

Sony de her bulunduğu alanda olduğu gibi telefon konusunda da listemize girmeyi başardı. Her ne kadar Apple, Samsung ve HTC tarafından ucuz olsa da 2.799TL de az buz bir para değil. İncelemesini hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.

9- Samsung Galaxy S7 (2.499TL)

Samsung’un Galaxy S7 Edge’e göre hem ekran boyutu hem de batarya tarafından biraz kırpılmış versiyonu olan S7’si, hala en iyi telefonlardan biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

10- Lenovo Moto Z (2.499TL)

Listemizin sonuna ise yeni piyasaya çıkan Lenovo'nun Motorola'yı satın alması sonrasında ülkemize tekrar gelen Moto ürünlerini kralı Moto Z oluyor. Üstün teknik özellikler ve öellikle 5.2mm inceliğiyle dikkat çeken Moto Z, Moto Mods desteğiyle de daha güçlü olabiliyor.

Peki, yukarıdaki listemize göre sizin favoriniz hangisi? Aralarından satın alıp aldığı parayı hak edip etmediğini düşündüğünüz bir telefon var mı? Cevaplarınızı bekliyoruz.