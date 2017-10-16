Türkiye’de Tüm Zamanlarda En Çok İzlenen Filmler Açıklandı!

Ajans Press, Türkiye’deki sinema tarihinin en çok izlenen filmlerini açıkladı. Listede komedi filmlerinin ağırlıkta olması göze çarpıyor.

Bazı kimseler, filmleri korsan yerine sinema salonlarına giderek izlemeyi daha çok tercih ederler. Bundaki en büyük etkenleri, sinema salonunun filmin ambiyansını daha etkileyici şekilde yansıtması ve birçok kişiyle birlikte izlendiği için de eğlenceli bir sosyal aktivite olması şeklinde özetleyebiliriz. Ajans Press, işte bu kişilerin 1998 yılından günümüze kadar Türk sinema tarihinin en çok hangi filmlerin izlenmesini sağladığına yönelik bir araştırma yaptı.

Yapılan araştırma sonucu Türkiye’de en fazla izlenen film, 7 milyon 437 bin 5 kişi ile Recep İvedik 5’e ait. Onu 4 milyon 256 bin 567 kişi ile 2006 yılında vizyona giren Kurtlar Vadisi Irak 4 ve Cem Yılmaz’ın çalışmalarından bir tanesi olan G.O.R.A (4 milyon bin 7111) takip ediyor.

Üçüncü ve dördüncü sırayı Babam ve Oğlum’la Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmenliğini yaptığı New York’ta 5 Minare filmleri takip ediyor. Bu filmler de sırasıyla 3 milyon 839 bin 883 ile 3 milyon 474 bin 495 kişi tarafından izlendi.

İlk 5 dışında kalan diğer filmler ise sırasıyla Celal ile Ceren, Titanik, Allah’ın Sadık Kulu Barla, 2012 ve Dabbe:Zehr-i Cin oldu.