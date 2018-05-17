Benzin İstasyonlarına Elektrikli Şarj Üniteleri Geliyor!

Yıl sonunda Elon Musk'ın da ülkemize gelip araçlarının lansmanını yapacağı düşünülürse, elektrikli araçlarla ilgili arka planda da çalışmaların sürdüğünü tahmin ediyorduk. Bu bağlamda şarj üniteleriyle ilgili güzel haberler geldi.

Ülkemiz, elektrikli araçlara geçmişte benzeri devrimsel projelere olduğundan daha hızlı adapte olacağa benziyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, bugün itibarı ile konuyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'den konuyla ilgili destek aldıklarını belirten Aktaş şunları söyledi: "Biz istasyonun tanımını değiştirmek istiyoruz. Bu yeni istasyonlarda LPG, LNG, CNG, akaryakıt ve hepimizin dört gözle beklediği elektrik şarj ünitelerini bulabileceğiz."

Fesih Aktaş, genel olarak sadece elektrikli şarj üniteleri yerleştirmeyi değil, benzin istasyonlarını genel bir revizyondan geçirmeyi düşündüklerini belirtti. Ücretsiz internet noktaları, marketler ve kafeler barından benzin istasyonları planladıklarını söyleyen Aktaş sözlerine şunları da ekledi: "Şu anda altyapısı ile ilgili büyük firmalar hazırlık yapıyor. Yerleşik elektrik ünitelerinin trafo sisteminin bu tip bir düzenlemeyi kaldırmayacağını biliyoruz. Bürokrasiyi şimdiden hazırlamalıyız."

Aktaş'ın özellikle son belirttiği husus çok önemli. Yeterli altyapının sağlanması, istasyonların bu teknolojiye hazır hale gelmesi için aşılması gereken en önemli engel bürokratik prosedürler olacaktır. Bu sebeple biz de hem daha temiz ve sağlıklı olan, hem de uzun vadede çok daha tasarruflu bu sistemlere çabucak geçebilmeyi diliyoruz.