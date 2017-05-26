Maliye Bakanlığı, Türkiye’deki reklam satış faturalarını İrlanda’dan kestiği ve vergi kaybına sebep olduğu gerekçesiyle Google’a 300 milyon TL ceza kesti.

Maliye Bakanlığı’nda görevli Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ekipleri, Google’a yönelik yaptıkları rutin kontroller sırasında kendilerini şoke eden bazı detaylarla karşılaştılar. Yapılan incelemelerde Google’ın, internet reklamcılığı faaliyetlerini İstanbul Levent’teki Tekfen Plaza’da yer alan ofisinden gerçekleştirmesine rağmen Türkiye’deki müşterilere satış faturalarını İrlanda’dan kestiği ve Türkiye’yi ciddi meblağlarda vergi kaybına uğrattığı tespit edildi. Bakanlık, bu gelişmelerin ardından Google’a 300 milyon TL’lik bir ceza kesti.

Google dışında Apple, Microsoft ve Twitter gibi ABD merkezli çok uluslu işletmelerin vergiden kaçınmak amacıyla ABD dışındaki ticari faaliyetlerini İrlanda’da kurdukları şirketler üzerinden yürüttükleri iddia edildi. Vergi savaşlarının ayyuka çıktığı Avrupa Birliği ve ABD arasında, ciddi çekişmelerin yaşandığına dair haberler zaman zaman uluslararası basının da gündemine geliyor. Faaliyetlerini Türkiye’de de sürdüren söz konusu şirketlerin burada ofisleri ve ciddi ticari organizasyonları bulunmasına rağmen, Türkiye’den elde ettikleri gelirleri İrlanda’ya taşıdıkları biliniyor.

Reklam satış faturalarını İrlanda’dan kestiğini saptayan vergi müfettişleri, Google’ın, İrlanda ve Türkiye arasında 2011 yılında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın 5'inci maddesi kapsamıyla bir iş yeri bulundurduğunu raporladı. Google, Türkiye’de 2006 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyor ve 2014’ten itibaren YouTube üzerinden de reklam geliri elde ediyor.