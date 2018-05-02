Türkiye E-Spor Federasyonu Resmi Olarak Duyuruldu

Türkiye'de E-Spor Federasyonu kurulacağı konusu, son dönemde oldukça sık gündeme geliyordu. Gelen son haberlere göre beklenen bu durum gerçek oldu ve E-Spor federasyonu resmi olarak hizmete başladı.

E-Spor, tüm dünyada ve ülkemizde son birkaç yıldır hızla büyüyen alanlardan biri. Dünyanın birçok ülkesinde resmi bir federasyona ve liglere sahip olan e-spor, ülkemizde de resmi bir fedarasyon altında hizmet vermeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulu tarafınca verilen belgeye göre, kurulan federasyon Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet verecek.

''24/04/2018 tarihli ve 277144 sayılı Bakanlık Oluru ile Türkiye E-Spor Federasyonu kurulmuştur. Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.” belgesiyle kurulduğu açıklanan E-Spor Federasyonu'nun, oyuncular ve takımlar için birçok avataj sağlayacağı düşünülüyor. Her geçen gün büyüyen E-Spor sektörü, özellikle Riot Games’in Türkiye ofisini açmasından sonra ülkemizde de hızla gelişmişti.

Aslında birçok oyunun 'resmi olmayan' turnuvaları ve ligleri vardı ve uzun süredir profesyonel takımlar ile maçlar yapılıyordu. Ancak bir federasyon olması, bu alanda bazı düzenlemelere, kurallara gidilmesi demek. Yapılacak değişiklikler, düzenlemeler ne yönde ilerleyecek ve E-Spor Federasyonu nasıl işlere imza atacak henüz kestirmek mümkün değil, ancak takımlar ve e-spor oyuncularının merakla açıklamaları beklediğini söylemek mümkün.