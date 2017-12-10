Türkiye, Google'a Yaptırım Uygulayabilir

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Android işletim sistemine sahip telefonlarda Google uygulamalarına öncelik verildiği için Google'a Türkiye tarafından yaptırım uygulanabileceğini söyledi.

Gazetecilerle gündem değerlendirmesi yapan Rekabet Kurumu Başkanı Torlak, Google'ın mobil işletim sistemi (Android) ve mobil uygulama sunumuna (Google Play) ilişkin davranışlarına yönelik şikâyetler bulunuyor." ifadelerini kullandı. Soruşturma kararı verildiğini belirten Torlak, "Süreç devam ediyor" dedi. Google,'ın uygulamalar bağlamında diğer yazılım şirketlerini dışarıda bıraktığını iddia eden Başkan Ömer Torlak, "Google, elektronik platformlar bağlamında birçok rekabet otoritesi tarafından soruşturuluyor. Temel iddia ne burada? Cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde 'kendi aplikasyonlarını istediği sırada eğer bu cihazlara yüklersen, sana reklam gelirinden pay veririm, aplikasyonlarımı cihazında kullandırtırım gibi'. Google bunda ısrar ederse yaptırımla karşılaşır. Türkiye'de de devam eden süreç var." ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere Google, Rusya'daki anti-tekel yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezaya çarptırılmıştı.

Sahibinden.com İçin Soruşturma Sürüyor

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, Booking.com'a ilişkin açıklamalarda da bulunan Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, "Otellerle yaptığı sözleşmelerde ihlaller tespit edilince bizden ceza aldı. TÜRSAB'ın 'Booking'in Türkiye çıkışlı faaliyetleri durdurulsun' müracaatı vardı mahkemeye. Yurt dışından Türkiye adresli rezervasyon yaptırmaya kapatıldı. O nedenle iki kararı bizim verdiğimiz düşünüldü." şeklinde konuştu.

"sahibinden. com" hakkında da bilgi veren Torlak, soruşturma sürecinin devam ettiğini belirterek, "Kurumsal üyelerinin üyelik aidat bedellerini fahiş artırdığına yönelik araştırma soruşturmaya dönüştü. Yemeksepeti.com idari para cezasıyla sonuçlandı" dedi

