Türkiye'ye Gelen NASA Çalışanı - Türk Öğrenciler Şaşırttı

NASA’da araştırmalarını asteroit ve göktaşları üzerine yapan Dr. Michael Zolensky, ülkemizde lise ve üniversite öğrencilerinin uzaya olan merakının kendisini çok şaşırttığını söyledi.

Ege Üniversitesi’nde düzenlenen "2. Asteroid Madenciliği ve Meteor Bilimi Çalıştayı"na katılmak için İzmir’e gelen NASA’da görevli Dr. Zolensky, öğrencilerin merak ettiği konulara ilişkin sordukları soruları yanıtladı.

Türkiye’deki bilim insanlarıyla asteroit ve meteor bilimiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Dr. Zolensky, bu projelerin sayısının ilerleyen dönemlerde daha da artacağını umduğunu söyledi. Uzayın, üzerinde çalışma yapmak isteyenler için ucu açık bir alan olduğunu söyleyen Dr. Zolensky, "Özellikle astro kimya ve astro biyoloji tarzı alanların ucu açık. Bu alanla ilgilenen öğrencilerin bu tip çalışmalara yönelmeleri onların gelecekleri açısından büyük önem oluşturur. Bugüne kadar Türkiye'de birkaç kişiyle çalıştık, gelecekte daha çok olacağını ümit ediyoruz. Göktaşları alanında birçok ülkede çalışmalar yeni yeni başlıyor, Türkiye de bu konuda ümit vadedici bir ülke." dedi.

Görevi gereği çok sayıda ülkeyi ziyaret ettiğini belirten Dr. Zolensky, bu ziyaretlerden en çok Türkiye’deki lise ve üniversite öğrencilerinin uzaya olan ilgisine şaşırdığını söyledi. Bunun kendisini çok memnun ettiğini ve gelecekteki bilimsel çalışmalar açısından umutlanmasını sağladığını belirten Dr. Zolensky, "Benim için büyük bir sürpriz oldu, ben Türkiye'deki öğrencilerin uzaya karşı bu kadar heyecanlı olduğunu tahmin etmiyordum. Öğrenciler Avrupa ve Amerika'daki birçok uzay ve bilim istasyonunu ziyaret etmişler. Hepsi bana özellikle o konularla ilgili sorular sordu. Uzayla ilgili şaşırtıcı bir ilgilerinin olduğu ortaya çıktı, bununla karşılaşmak da benim için şaşırtıcı oldu." şeklinde konuştu.

Sohbet sırasında öğrencilerin büyük bir kısmının hayallerinde “uzayla ilgili çalışmalar yapmak” olduğunu söyleyen Dr. Zolensky, kendisini ziyarete gelen gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Bir mühendis ya da bilim insanı olmak istiyorsanız bu hayalinizden vazgeçmeyin, bu arzunuza ulaşmak için çaba gösterin. Bilim insanı olmak istiyorsanız parayla ilgili endişelenmeyin, para çok önemli değil ama insanın sevdiği işi yapması çok önemli. Hayallerinizin peşinde koşun ve sevdiğiniz işi yapın."