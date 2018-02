Twitch Prime Aboneleri İçin Ücretsiz Oyun: Devil May Cry HD

Daha önce her ay oyunlarla ilgili ücretsiz içerik sağlayacağı belirtilen Twitch Prime'ın Şubat ayındaki konuğu Devil May Cry HD olacak.

Twitch Prime, reklamsız bir deneyim ve herhangi bir Twitch yayıncısına destek olmanız için 30 günlük abonelik hediyesinin yanı sıra, her ay daha önce piyasaya çıkmış bir oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sağlıyor. Prime'ın bu ayki konuğu Devil May Cry: HD Collection olacak.

27 Şubat itibarı ile Twitch Prime üyeleri, herhangi bir ücret ödemeksizin oyuna sahip olabilecekler. An itibarı ile Steam üzerinde 89 TL gibi bir fiyata sahip olabileceğiniz Devil May Cry: HD Collection, 13 Mart 2017'de Xbox One, PS4 ve PC oyuncuları için satışa sunulmuştu ve ilk 3 oyunu tek bir pakette ve Full HD grafiklerle ve 60 FPS ile birleştiriyordu.

Habere son vermeden DMC fanları için son bir bilgi paylaşalım. Oyunun oldukça deneyimli yapımcısı Hideaki Itsuno, son geliştirdiği oyunun neredeyse bitmekte olduğunu açıkladı. Oyunun ismini paylaşmayan Itsuno'nun bahsettiği oyunun büyük bir ihtimalle Devil May Cry 5 olduğu düşünülüyor.