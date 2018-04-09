Sosyal medya devi Twitter, bir süre önce kripto paralarla ilgili ücretli reklamlara yasaklama getirmişti. Bu kapsamda insanların resmi Bitcoin hesabı zannettikleri @Bitcoin isimli hesap katılmıştı. Hesap adı @Bitcoin bir Türk tarafından ele geçirildi, durumu fark eden Twitter hesabı tekrar kapattı.

Twitter, Facebook ve Google’da artık ücretli bir şekilde kripto para reklamı yapmak yasak. Hatta bu konuda yanıltıcı içerikleri ücretsiz yollarla paylaşan hesaplar da bir bir kapatılmaya başlandı. Uzun süredir yabancı bir kaynağın kontrolünde olan Bitcoin hesabı, insanları resmi hesap olduğu konusunda yanılttığı için kapatıldı.

Sonra devreye açık gözlü bir Türk girdi ve @Bitcoin ismini aldı. Doğal olarak seri bir şekilde takipçi kazanmaya başlatan hesap, kısa sürede bütün dünyada viral oldu.

Herkes @Bitcoin tarafından yapılan ilk paylaşımın Türkçe olmasının esrarını çözmeye çalışıyordu:

Kapatılmadan önce Bitcoin Cash tanıtımları yaptığı bilinen orijinal hesap, bir anda Türkiye ile ilgili paylaşımlar yapmaya başlamış gibi görünüyordu. Sonrasında hesabın kapatıldığı ve bir Türk tarafından tekrar aynı isimle açıldığı geç de olsa anlaşıldı.

Twitter üzerinden hesabı satın almak isteyen yatırımcılar, kendisine neredeyse 100 Bitcoin’e kadar yükselen tekliflerde bulundular. Sosyal medya bir anda bu beklenmedik olay karşısında yıkıldı. Twitter’ın duruma karşı alacağı önlem sürekli merak ediliyordu. Haliyle hesap yine kapatıldı.

Hesap kapandı ama akıllarda aşağıdaki paylaşımlar kaldı:

Güle güle yerli ve milli @Bitcoin, muhtemelen bir daha benzeri bir durum yaşanmayacak.