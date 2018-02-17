Twitter, Mac İçin Olan Uygulamasını Kapatıyor!

Twitter, Mac bilgisayarlar için ürettiği uygulamayı kapattığını ve uygulama desteğinin 30 gün içerisinde kesileceğini açıkladı.

Sosyal ağların uygulamaları Mac bilgisayarlar için geliştirildiğinde, daha uygulamaların tarayıcı versiyonları bu kadar gelişmemişken epeyce popülerlerdi. Özellikle de bildirim alabilme gibi seçenekleri sunduğu için sıkça kullanılıyorlardı. Bu yazımızda bahsettiğimiz "Twitter app for Mac" ise bir dönem için aşırı popüler olsa da, bir dönemdir yerini 3. parti geliştiricilerin Twitter uygulamasına bırakmaya başlamıştı.

Bir çok insanın tarayıcı versiyonunu kullandığı için veya 3. parti geliştiriciler tarafından yapılan uygulamaları kullandığı için Twitter uygulaması öyle popülerliğini kaybetmişti ki uzun bir süredir güncelleme bile almıyordu. Görünüşe göre, Twitter'da uygulamayı sonlandırmanın en iyisi olduğunu düşünüyor. Bugün içerisinde Twitter yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre "Twitter app for Mac" kapatılıyor. Ayrıca 30 gün sonra uygulama desteği de bitiyor.

Ancak söylentilere göre Twitter, Apple ile gizli bir anlaşma yaparak, iOS uygulamasını MacOS için çıkarmaya çalışıyor. Yani bizi uygulamasız bırakmayacaklar. Ancak epeyce eski ve 3. parti geliştiricilerin uygulamalarından bile daha az geliştirilmiş bu versiyonu bırakma kararı aldılar. Bize açıkçası bu karar mantıklı geldi. Zaten uzun bir süredir de bir çok sosyal ağ platformu aynı yöntemi uyguluyordu. Siz ne düşünüyorsunuz?