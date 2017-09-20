Twitter 'Popüler Makaleler' Özelliğini Doğruladı!

Twitter, hem iOS hem Android cihazlara getireceği popüler makaleler özelliği ile takip ettiğiniz kişilerin en çok okuduğu Twitter dışı içerikleri görmenizi sağlayacak.

Twitter, ülkemizdeki belki de en önemli haber platformu. Diğer sosyal medya platformlarından en büyük farkı belki de bu. Her ne kadar yalan haber ve saldırganlık oranı yüksek olsa da bir olayı anında öğrenebiliyor oluşumuz son derece önemli.

Twitter, bizim ülkemizde çok sevilebilecek bir özelliği kullanıcılara sunmak üzere; popüler makaleler. Takip ettiğiniz kişiler tarafından en çok paylaşılan makaleler, keşfet sekmesinde bulunacak olan popüler makaleler bölümünde listelenecek. Ayrıca Twitter, konumunuza göre de makale önerilerinde bulunacak.

Twitter, Facebook’un kalabalık ana sayfasından kurtulmak isteyenler için sade ve bilgilendirici bir uygulama haline geldi. Eğer popüler makaleler özelliği kişiselleştirme yönünde iyi çalışırsa son derece faydalı olacaktır. Twitter, özelliğin geleceğini kesin olarak onayladı. Bu nedenle kısa bir süre sonra erişimimizin olacağını söyleyebiliriz.