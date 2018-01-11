Uluslararası ulaşım şebekesi şirketi olan Uber, kamu görevlilerinden bilgi saklamak için gizli bir iletişim ağı olan Ripley'i kullandı.

Kaliforniya merkezli uluslararası bir ulaşım şebekesi şirketi olan Uber, uzak ofislerindeki gizli bilgilerini vergi denetimine karşı saklamak için gizli bir araç buldu. Ripley, uzakta bulunan masaüstü, dizüstü bilgisayarlar veya akıllı telefonları şifrelemek ve verileri korumak amaçlı kullanılan bir araç. Uber ise bunu vergi denetimi yapmak için ofislerine gelen kamu görevlilerine karşı kullanmış.

Mayıs 2015’te, Quebec vergi denetçileri, vergi yasalarını çiğnediğini düşündüğü Uber firmasının Montreal ofisine delil toplamak amacıyla gittiler. Montreal ofisinde bulunan Uber firması çalışanları ise bu gibi bir durum için daha önceden hazırlıklıydılar. Çalışanlar, durum karşısında San Francisco’da bulunan şirket merkezini bilgilendirdi. Bilgilendirme sonucunda ise San Francisco tarafından Montreal'de çalışanların kullandığı tüm bilgisayarlar uzaktan kontrol sistemi sayesinde bilgisayarları kitlediler.

Bloomberg habere konuşan bilgi sahibi üç kişi, Uber'in, Ripley uygulamasını 2015'in bahar aylarından 2016'nın sonlarına kadar pek çok kez kullandığını söylediler. Ek olarak pek çok ülke ve şehirde merkezi bulunan Uber'in, Ripley uygulamasını en az 24 kez kullanıldığını söylediler. Dünya çapında 58 ülkede ve 300 şehirde Uber uygulaması kullanılıyor.

Uber'in, davetsiz misafir protokolü olarak adlandırdığı bu uygulamanın kullanılması ne kadar doğru bilemiyoruz. Ancak, ABD Adalet Departmanı'nın, bu bilgiler sonucunda tepkisiz kalacağını düşünmüyoruz. Devletten vergi kaçırmak için bu tür şeyler kullanan bir şirket elbet bazı cezalara tabi tutulacaktır. Sizce Uber'i bu aşamada ne gibi şeyler bekliyor ?